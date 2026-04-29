Čitaoci reporteri

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Blanuša: Cilj sporazuma SDS-a i opozicije formiranje jedinstvenog bloka za pobjedu na izborima

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik SDS-a Branko Banjaluša rekao je da je stranka opozicionim partnerima poslala nacrt sporazuma o zajedničkom nastupu na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj.

SDS predložio sporazum opoziciji u Republici Srpskoj, stav o kandidaturama ostaje isti Izvor: SDS

Srpska demokratska stranka predložila je nacrt sporazuma o zajedničkom nastupu ključnih opozicionih partija u Republici Srpskoj, s ciljem formiranja jedinstvenog bloka za predstojeće oktobarske izbore.

Predsjednik Branko Blanuša rekao je da je nacrt sporazuma upućen drugim opozicionim strankama na usaglašavanje, te da razgovori među partijama i dalje traju.

"Cilj je da postignemo dogovor iza kojeg će moći da stanu sve opozicione snage. Nastavićemo sa razgovorima. Ovo je normalan proces usaglašavanja stavova i znak odgovornosti koju ove stranke imaju prema svojim biračima i građanima Srpske", rekao je Blanuša.

On je naveo da je cilj sporazuma formiranje političkog bloka koji bi na izborima mogao ostvariti pobjedu i, kako tvrdi, vratiti pravdu i dostojanstvo građanima Republike Srpske.

Govoreći o kandidaturama za predstojeće izbore, lider SDS-a je poručio da stav stranke ostaje nepromijenjen.

"Kao predsjednik SDS-a, poštujem odluke organa stranke. Mi se već intenzivno pripremamo za predstojeću pobjedničku kampanju", rekao je Banjaluša.

Ranije je Narodni front saopštio da prihvata sporazum koji je predložio SDS, čime su otvorena vrata za dalje pregovore opozicionih partija o zajedničkom nastupu na izborima.

