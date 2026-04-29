Četiri kandidata SNSD-a odbila mandat u NSRS: CIK ga danas dodijelio Zoranu Blagojeviću

Centralna izborna komisija (CIK) BiH dodijelila je danas mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoranu Blagojeviću iz SNSD-a.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prethodno je CIK konstatovao da je Marina Maletić, takođe iz SNSD-a, dostavila izjavu da odbija da prihvati poslanički mandat koji joj je Komisija dodijelila 9. aprila.

Prije Maletićeve, mandat u Narodnoj skupštini odbio je njihov stranački kolega Miodrag Lukić.

Prethodno je mandat odbio prvi sljedeći kandidat sa liste SNSD-a Dalibor Panić, koji se nalazi na mjestu generalnog sekretara Vlade Srpske.

Ovaj mandat je ostao upražnjen nakon što je Miodrag Mišić krajem decembra imenovan za direktora Inspektorata Republike Srpske.

(Srna)