Vukanović cilja na Predsjedništvo BiH: Na trgovima širom Srpske skuplja potpise za kandidaturu

Nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine juče zvanično raspisala izbore, narodni poslanik Nebojša Vukanović počeo je veliku akciju prikupljanja potpisa za svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović je pozvao građane širom Republike Srpske da podrže njegovu kandidaturu.

Najavio je da će punktovi za prikupljanje potpisa biti organizovani u brojnim gradovima, od Novog Grada, Prijedora, Banjaluke i Bijeljine, preko Posavine, Podrinja, Romanije i Istočnog Sarajeva.

"Danas smo bili na Trgu slobode u Trebinju, za par sati skupili smo nekoliko stotina potpisa, a sutra smo opet, kao i u Bileći, Bijeljini, a više detalja i najave događaja pratite na našim stranicama. Odziv i reakcije građana su odlični, prolaze nam i javno daju potpise čak i nezadovoljni glasači i pristalice vlasti, što je dobar pokazatelj. I narednih dana obilaziću teren, jer je direktna komunikacija sa građanima najbolja", objavio je Vukanović na svom blogu.

Kako je napisao, njegova Lista za pravdu i red već ima poslanike za Parlamentarnu i Narodnu skupštinu, tako da za te nivoe ne moraju prikupljati potpise.

"Neophodno nam je 5.000 potpisa za prijavu za člana Predsjedništva”, kazao je Vukanović, dodavši da očekuje da će potrebne potpise skupiti već u narednih sedam do deset dana, ne čekajući zakonski rok od 15 dana.

Tvrdi da dobija mnogo poziva i poruka, te da se ljudi interesuju gdje i kada mogu da daju potpis za njegovu kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Danas smo od grada Banjaluka dobili saglasnost tako da će već sutra ujutro, od 8:00 časova, naša ekipa biti na Trgu Krajine u Banjaluci", objavio je.

Vukanović je na kraju poručio simpatizerima da će sa svojim saradnicima u narednom periodu intenzivno obilaziti Republiku Srpsku, uz poruku: "Neka bude borba neprestana do konačne pobjede!"

Podsjećamo, Nebojša Vukanović odbacio je Sporazum opozicije oko kojeg se okupljaju SDS, PSS i Narodni front.

(Mondo)