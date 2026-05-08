Minić se pita koliko je vremena i novca izgubljeno: "Granični prelaz Gradiška - spomenik propasti BiH"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je graniči prelaz Gradiška spomenik propasti BiH, te poručio da ne želi više da se bavi Federacijom BiH /FBiH/, jer iz tog entiteta nastoje da zaustave sve što dolazi iz Srpske.

"Ovdje neko kaže da Republika Srpska duguje nešto FBiH i da zbog toga neće nešto da uradi", rekao je Minić novinarima u Foči.

Komentarišući to što je u Tužilaštvu BiH formiran predmet protiv Zijada Krnjića, jer koči otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, Minić je upitao koliko vremena i novca je izgubljeno do sada?

On je napomenuo da Tužilaštvo BiH ne bi ništa uradilo da Privredna komora Republike Srpske nije podnijela krivičnu prijavu protiv Krnjića.

"Šta radi Tužilaštvo? Ono je samo radilo kada je u pitanju predsjednik (Milorad) Dodik i zakazivalo dva ročišta u dva dana i sada ćete vidjeti na osnovu ove optužnice kada i kako će teći postupak", rekao je Minić.

Premijer je istakao i da ne želi više da se bavi FBiH, jer sve što oni rade je da se sruši onaj dio koji dolazi iz Republike Srpske.

Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić, kao član Upravnog odbora UIO BiH, kroz glasanje protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci.

U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.

