U toku hitne intervencije: Obilne kiše izazvale poplave i klizišta u Sjevernoj Makedoniji

Više regija u Sjevernoj Makedoniji pogodile su poplave, došlo je do izlivanja vodotokova usljed obilnih padavina, saopštio je makedonski Centar za upravljanje krizama.

U skopskoj regiji, u opštini Saraj, poplavljena su sela Buković i Semenište. U toku je čišćenje i odvodnjavanje poplavljenih površina kako bi se normalizovala situacija.

U kumanovskoj regiji, u opštini Lipkovo, rijeka Slupčanka se izlila iz korita u selu Opae, zahvatajući dio naseljenog mjesta.

Izlivanje je registrovano i u ataru sela Orizare, gdje su poplavljene poljoprivredne površine. Zasad nije prijavljena materijalna šteta osim na obradivom zemljištu.

U tetovskoj regiji intenzivne padavine izazvale su porast nivoa vode i probleme sa odvodnim kanalima. Prijavljena su klizišta na putnim pravcima Tetovo–DŽepčište i prema selu Jeduarce.

Na dionici Tetovo – Popova Šapka saobraćaj se odvija otežano, a od jutros je uvedena zabrana za kamione i autobuse.

Zasad nema opasnosti od izlivanja većih vodotokova, a snabdijevanje strujom i vodom je stabilno, navode iz Centra za upravljanje krizama.

U Gostivaru, Vrapčištu, Mavrovu i Roštuši poplavljene su kuće, podrumi i privredni objekti.

U selu Forino izlio se Vardar i zaprijetio obližnjim kućama zbog čega je angažovana mehanizacija za čišćenje korita rijeke.

U Ohridu je situacija stabilna i nema izvještaja o poplavama, dok je u Kičevu nakon izlivanja rijeke Zajaške poplavljeno nekoliko kuća i dvorišta, a starija lica, invalidi i djeca evakuisani su iz poplavljenih objekata.

Iz Uprave za vanredne situacije naglašavaju da se situacija kontinuirano prati u koordinaciji sa nadležnim institucijama i da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svemu.

