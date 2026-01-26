Obilne padavine izazvale poplave u Kaknju i Istočnoj Ilidži (VIDEO)

Obilne padavine tokom noći izazvale su brojne probleme za građane Kaknja i Istočne Ilidže. U Kaknju se izlila rijeka Bosna, zbog čega je zatvoren put od centra grada prema Donjem Kaknju. Policija se nalazi na licu mjesta, a postavljene su i zaštitne trake.

Izvor: Opština Istočna Ilidža

Jutros u 6 sati vodostaj rijeke Bosne u Kaknju iznosio je 420 centimetara i bio je u porastu. Načelnik opštine Istočna Ilidža, Marinko Božović, izjavio je da se voda povukla sa poplavljenih područja i da će danas u 10.00 časova zasjedati štab za vanredne situacije.

Božović je podsjetio da su sinoć, usljed velikih padavina, problem napravile bujične vode, ali da je brza reakcija spriječila veće štete. On je sinoć proglasio vanrednu situaciju zbog bujičnih potoka izazvanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom. Zbog vanredne situacije, u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u Kasindolu danas neće biti nastave, dok će u ostalim školama nastava biti realizovana prema redovnom rasporedu.

U Republici Srpskoj, prema riječima načelnika Odjeljenja za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje Republičke uprave civilne zaštite Bojana Koprivice, voda se povukla sa poplavljenih područja i situacija je stabilna. Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite jutros su obišli sva ugrožena područja u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu.

Koprivica je istakao da je sinoć bila ugrožena Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu, ali da je blagovremenom i uspješnom intervencijom Opštinske uprave, vatrogasaca, Republičke uprave civilne zaštite i menadžmenta Bolnice sve stavljeno pod kontrolu, te da nije bilo veće štete.

On je dodao da su se u Trebinju usljed obilnih padavina pojavili bujični potoci, ali da situacija nije bila alarmantna. Vatrogasci su otvorili nekoliko šahtova i grad je stabilizovan.