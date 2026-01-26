logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obilne padavine izazvale poplave u Kaknju i Istočnoj Ilidži (VIDEO)

Obilne padavine izazvale poplave u Kaknju i Istočnoj Ilidži (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Obilne padavine tokom noći izazvale su brojne probleme za građane Kaknja i Istočne Ilidže. U Kaknju se izlila rijeka Bosna, zbog čega je zatvoren put od centra grada prema Donjem Kaknju. Policija se nalazi na licu mjesta, a postavljene su i zaštitne trake.

622829471_1547911656712211_5124913925964492532_n.jpg Izvor: Opština Istočna Ilidža

Jutros u 6 sati vodostaj rijeke Bosne u Kaknju iznosio je 420 centimetara i bio je u porastu. Načelnik opštine Istočna Ilidža, Marinko Božović, izjavio je da se voda povukla sa poplavljenih područja i da će danas u 10.00 časova zasjedati štab za vanredne situacije.

Božović je podsjetio da su sinoć, usljed velikih padavina, problem napravile bujične vode, ali da je brza reakcija spriječila veće štete. On je sinoć proglasio vanrednu situaciju zbog bujičnih potoka izazvanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom. Zbog vanredne situacije, u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u Kasindolu danas neće biti nastave, dok će u ostalim školama nastava biti realizovana prema redovnom rasporedu.

U Republici Srpskoj, prema riječima načelnika Odjeljenja za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje Republičke uprave civilne zaštite Bojana Koprivice, voda se povukla sa poplavljenih područja i situacija je stabilna. Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite jutros su obišli sva ugrožena područja u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu.

Koprivica je istakao da je sinoć bila ugrožena Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu, ali da je blagovremenom i uspješnom intervencijom Opštinske uprave, vatrogasaca, Republičke uprave civilne zaštite i menadžmenta Bolnice sve stavljeno pod kontrolu, te da nije bilo veće štete.

On je dodao da su se u Trebinju usljed obilnih padavina pojavili bujični potoci, ali da situacija nije bila alarmantna. Vatrogasci su otvorili nekoliko šahtova i grad je stabilizovan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kakanj istočna ilidža poplave

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ