Ova plaža je najopasnija na svijetu: Kupači dobili hitno upozorenje zbog predatora koji vrebaju u plićacima

Autor mondo.ba
0

Na plažama na Floridi zabilježen je najveći broj ajkula.

Ajkule na plažama na Floridi Izvor: LMTD EDITION/screenshotYouTube/screenshot/Richard Symonds

Plaže na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama su među 10 američkih plaža sa najvećim brojem napada ajkula u periodu od 1624. do 2024. godine, prenosi "Foks Njuz". Do ovih podataka je došla američka Agencija za prognozu vremena.

Plaža Nova Smirna na Floridi se nalazi na neslavnom vrhu ove lista. Zabeleženo je 277 napada ajkula u periodu od 1642. do 2024. godine.

"Koncentracija napada ajkula duž obale Floride je zapanjujuća, posebno se ističe plaža Nova Smirna kao globalno žarište za bliski susret s ajkulama. Mnogi ljudi nisu svjesni da određene plaže predstavljaju znatno veći rizik od drugih kada je riječ o aktivnosti ajkula", rekao je Rajan Blandel, osnivač Agencije za prognozu vremena.

Razumijevanje obrazaca i ponašanje ajkula može da pomogne posjetiocima da donose bolje odluke o ponašanju na plažama. Blandel upozorava sve kupače da vode računa o tome gdje ulaze u vodu.

(MONDO)

Tagovi

Florida

