Počinje vakcinacija protiv gripa u RS: Obezbijeđeno 18 hiljada besplatnih doza (VIDEO)

U Republici Srpskoj sutra počinje redovna godišnja vakcinacija protiv gripa. Obezbjeđeno je 18 hiljada besplatnih doza i 3.500 komercijalnih sa cijenom od 35 KM po dozi.

Direktor Instituta za javno zdravstvo RS Bojan Đenić rekao je da je vakcina juče stigla u centralno skladište, te da je već danas počela distribucija po regionalnim centrima, kao i da su obavijestili i domove zdravlja banjalučke regije da od danas mogu doći da preuzmu vakcine.

"Vakcinacija će se vrđiti svaki radni dan od 8 do 14 časova u našem vakcinalnom centru u prostorijama UPS-a. Cijena komercijalne vakcine ove godine je 35 maraka i nju mogu da prime svi koji žele. Pored toga nabavili smo i besplatne vakcine za devet kategorija stanovništva i one će se davati u domovima zdravlja", rekao je Đenić.

Epidemiolog Instituta Jelena Đaković Dević rekla je da je nabavljena ista vakcina koja se primjenjivala i prošle godine.

"Radi se o četvorovalentnoj vakcini proizvođača Sanofi Pasteur, koja ima dva soja - dva A i dva B, a koja je i u preporuci Svjetske zdravstvene organizacije za sastav vakcina ove sezone. Vakcinu je potrebno primiti prije nego što sam virus počne da se širi, a imunitetu je potrebno dvije do tri sedmice da bi sama vakcina počela djelovati", rekla je Đaković Dević.

Naglasila je da u borbi protiv gripe vakcinacija ostaje zaista efikasna mjera prevencije.

"Vakcinacija je važna jer smanjujemo obolijevanje, smanjujemo mogućnosti komplikacija kod hroničnih bolesnika, rizik od hospitalizacije, kao i rizik od širenja virusa u populaciji", rekla je Đaković Dević.

Načelnica Službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo RS Nina Rodić Vukmir istakla je da smo ušli u period godine kada se šire respiratorni virusi, te da je Institut počeo nadzor u 40. nedjelji kalendarske godine.

"Dosadašnji podaci pokazuju uobičajen tok za ovaj period godine, a do sada je od uzetih uzoraka regostrovano samo obolijvanje od kovida. Influencu do sada nismo registrovali iako je Klinički centar imao registrovane slučajeve", rekla je Rodić Vukmir.

Dodala je da pored vakcinacije treba da povedemo računa i o drugim mjerama prevencije, kao što su pranje ruku, provjetravanje prostorija i da ukoliko imamo simptome ostanemo kući kako bismo spriječili zarazu drugih.

