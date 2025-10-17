Pogledajte snimak hapšenja osumnjičenog za ubistvo Ivanovića: Policija pronašla dva pištolja s metkom u cijevi

Brzom akcijom policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu rasvjetljeno je teško ubistvo u Bulevaru Vudroa Vilsona. Đ. Z. (19) uhapšen je zbog sumnje da je hicima iz vatrenog oružja ubio muškarca F. I. (33).

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, rasvjetlili su teško ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu i uhapsili Đ. Z. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo.

Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca F. I. (33). Kod ubijenog su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cijevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana. Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.