Šaljivim natpisima protiv monotonije: "Dragančetovo sokače" zasmijava turiste i šetače

Šaljivim natpisima protiv monotonije: "Dragančetovo sokače" zasmijava turiste i šetače

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor RTS
0

Dragan Bogdanović već 20 godina pravi svoj mali "raj" u selu Zagrađe na obroncima Rudnika. On sam postavlja šaljive poruke i dekoraciju kako bi razbio šumsku monotoniju.

Dragančetovo sokače neobični znakovi u selu u srbiji Izvor: Instagram/free_time_adventures

Na padinama planine Rudnik, tačnije na putu ka uzvišenju Ostrvice koje se nalazi na 758 metara nadmorske visine sakrivena je prava turistička atrakcija koja će mnogima, koji je posjete, izmamiti osmijeh na lice.

Na manje od dva sata od Beograda nalazi se "Dragančetovo sokače" u selu Zagrađe na obroncima Rudnika, mala umjetnička oaza, ukrašena ručno izrađenim putokazima, šalama i aforizmima inapisanim ćirilicom.

Iza svega stoji Dragan Bogdanović, mještanin koji već dvadeset godina sam pravi i postavlja zanimljive znakove kako bi razbio tišinu planinskih šetnji.

"Bože daj mi znak"

Na putu kroz Dragančetovo sokače mogu se pročitati brojne duhovite rečenice, a koje se često nađu u svakodnevnom govoru, poput: "Bože, daj mi znak" ili "Put kojim se rjeđe ide".

Na putu koji vodi kroz šumarak, dugačak nešto manje od 2 km, nalazi preko 350 šaljivih znakova, skulptura i poruka. Inače, Dragan je počeo s ovim projektom prije 20 godina kako bi unio vedrinu u svoje šetnje prirodom i podstakao druge da uživaju u pejzažu Rudnika.

"Volim da šetam, ali nemam s kim. I tako sam počeo da pravim znakove da mi ne bude dosadno. Krenuo sam od kuće i malo-pomalo, nastalo je sokače", priča Dragan.

Zahvaljujući ovom entuzijazmu, Dragan je postao poznat i među turistima. Njegovo sokače su, kako kaže, prošle i noge iz Afrike, Vijetnama, Rusije, Slovenije, Engleske, pa čak i Holandije.

"Prošle godine bio jedan Afrikanac. Pa Vijetnamac. Autobus Rusa. Slovenci dolaze, Englezi, Holanđanin... Dolaze i slikaju se. Ima dosta da se slika", kaže kroz osmijeh i savjetuje:

"Ko god pođe, neka ponese dobru bateriju. Bez nje ne može ništa".

(RTS/MONDO)

MONDO reportaža Beograd Srbija

