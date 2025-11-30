logo
Policijska potjera taksija prema Banjaluci: Nakon pljačke u Tesliću mladić i djevojka uhapšeni kod Kotor Varoša

Autor Dušan Volaš
A. S. iz Doboja i J. B. iz Broda uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništva u Tesliću. Efikasnom reakcijom policije, osumnjičeni su locirani i lišeni slobode svega sat vremena nakon prijave krivičnog djela.

Dvojica razbojnika uhapšena nakon pljačke apoteke u Tesliću Izvor: Shutterstock

Zajedničkim operativnim radom službenika Policijske uprave Doboj i Policijske uprave Banjaluka rasvijetljeno je razbojništvo koje se dogodilo sinoć, 29. novembra, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policijskoj stanici Teslić je u večernjim časovima prijavljeno da je nepoznata osoba, uz prijetnju vatrenim oružjem, od radnika jedne apoteke u tom gradu otuđila određeni iznos novca.

Nakon izvršenog krivičnog djela, počinilac se sa još jednom osobom taksi vozilom uputio u pravcu Banjaluke.

"Brzom reakcijom policijskih službenika, na području opštine Kotor Varoš izvršeno je zaustavljanje taksi vozila, a lica A. S. i J. B. su lišena slobode i predata policijskim službenicima Policijske stanice Teslić na dalje postupanje", istakli su iz Policijske uprave Doboj.

"Nezavisne novine" pišu da su uhapšeni dvadesetjednogodišnji A.S. iz Doboja i šest godina starija J.B. iz Broda. Nakon pljačke apoteke u Tesliću policija je pronašla i novac i druge dokaze. Prema istim informacijama, u ovom razbojništvu je, uz prijetnju pištoljem, ukradeno oko 300 maraka.

"Za pljačku se sumnjiči A.S.", ističu sagovornici banjalučkog dnevnika.

Nad osumnjičenima je u toku kriminalistička obrada, a policija nastavlja preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

