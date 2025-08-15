logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mikrobiološki nalaz vode još nije završen: Protestna nota iz Novog Grada zbog zagađenja Une

Mikrobiološki nalaz vode još nije završen: Protestna nota iz Novog Grada zbog zagađenja Une

Autor Dušan Volaš
0

Forum za bezbjednost opštine Novi Grad danas je uputio protestnu notu nadležnima u Federaciji BiH na čijoj teritoriji je zagađena rijeka Une i osudio nesavjesno ponašanje.

Zagađenje Une: Čeka se ključni mikrobiološki nalaz Izvor: Ustupljena fotografija

Forum za bezbjednost opštine Novi Grad traži od nadležnih organa FBiH da se utvrdi odgovornost, te da se ovakvo ponašanje adekvatno sankcioniše, navodi se u saopštenju Foruma.

Osim toga, Forum od inspekcijskih organa opštine Novi Grad traži da se angažuju u kontroli ispuštanja kanalizacije iz stambenih objekata na obalama rijeka Une i Sane.

Rijeka Una u Novom Gradu je od početka semice promijenila boju. Ova pojava ranije je evidentirana uzvodno na području FBiH.

Do sada je završena hemijska analiza uzoraka pitke vode iz rezrevoara i sa izvorišta, nalaz je uredan, a mikrobiološki nalaz nije završen.

Nema još nalaza uzoraka vode iz rijeke Une u Novom Gradu.

Preliminarni rezultati hemijske analize vode iz rijeke Une u Unsko-sanskom kantonu pokazuju da je voda hemijski ispravna.

Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica podijelilo je nalaz kantonalnog Instituta za javno zdravstvo po kojem je voda hemijski ispravna, mikorbiološki nalaz nije završen.

Još nema podataka ni o rezultatima uzoraka vode iz rijeke Une u Dvoru koje radi hrvatski Zavod za javno zdravstvo.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Una zagađenje rijeka rijeke Novi Grad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ