Mikrobiološki nalaz vode još nije završen: Protestna nota iz Novog Grada zbog zagađenja Une

Forum za bezbjednost opštine Novi Grad danas je uputio protestnu notu nadležnima u Federaciji BiH na čijoj teritoriji je zagađena rijeka Une i osudio nesavjesno ponašanje.

Izvor: Ustupljena fotografija

Forum za bezbjednost opštine Novi Grad traži od nadležnih organa FBiH da se utvrdi odgovornost, te da se ovakvo ponašanje adekvatno sankcioniše, navodi se u saopštenju Foruma.

Osim toga, Forum od inspekcijskih organa opštine Novi Grad traži da se angažuju u kontroli ispuštanja kanalizacije iz stambenih objekata na obalama rijeka Une i Sane.

Rijeka Una u Novom Gradu je od početka semice promijenila boju. Ova pojava ranije je evidentirana uzvodno na području FBiH.

Do sada je završena hemijska analiza uzoraka pitke vode iz rezrevoara i sa izvorišta, nalaz je uredan, a mikrobiološki nalaz nije završen.

Nema još nalaza uzoraka vode iz rijeke Une u Novom Gradu.

Preliminarni rezultati hemijske analize vode iz rijeke Une u Unsko-sanskom kantonu pokazuju da je voda hemijski ispravna.

Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica podijelilo je nalaz kantonalnog Instituta za javno zdravstvo po kojem je voda hemijski ispravna, mikorbiološki nalaz nije završen.

Još nema podataka ni o rezultatima uzoraka vode iz rijeke Une u Dvoru koje radi hrvatski Zavod za javno zdravstvo.

SRNA