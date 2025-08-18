Una čista na papiru, mutna u stvarnosti: Stigli rezultati analize uzoraka vode, odgovorni i dalje nepoznati

Zvanične analize kažu da je voda u Novom Gradu ispravna, ali Una je i dalje mutna, a građani bez odgovora o uzroku zagađenja.

Izvor: Eko Akcija

Rezultati analize uzoraka vode iz rezervoara i sa izvorišta u Novom Gradu, koje je proveo Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, pokazali su da je voda zdravstveno ispravna. Uzeta su četiri uzorka i svi su potvrđeni kao ispravni, a analize nisu pokazale ni odstupanja u vodi uzetoj direktno iz rijeke Une.

Iako ovi nalazi djeluju ohrabrujuće, javnost i dalje sumnjičavo prati situaciju, budući da se rijeka Una prethodnih dana našla u žiži interesovanja zbog nagle promjene boje i vidljivog zamućenja.

Mario Crnković iz udruženja “Green tim” Novi Grad kaže da se stanje Une razlikuje od mjesta do mjesta:

„Una se u nekim dijelovima postepeno oporavlja. Tamo gdje je tok brži, zamućenje nestaje. Međutim, gdje je vodotok sporiji i gdje je vodostaj nizak, sada podstaknut cvjetanjem algi, stanje je i dalje osjetno lošije“, naglasio je Crnković.

On upozorava da je najveći problem nedostatak informacija i spora reakcija nadležnih:

„Građani imaju pravo da budu nezadovoljni reagovanjem sistema. Prošlo je sedam dana, a i dalje nemamo odgovor šta je uzrok zagađenja. Sve je to praćeno prebacivanjem odgovornosti i nagađanjima, dok građani na društvenim mrežama dijele slike kanalizacionih ispusta koji idu direktno u rijeku. U jednoj od industrijskih zona već danima prelijeva kanalizacija uz sam tržni centar, i to bez reakcije“, rekao je Crnković.

Prema njegovim riječima, poseban problem predstavlja to što su vlasti u Novom Gradu o zagađenju saznale tek kada je voda stigla do teritorije opštine, i to na osnovu prijava građana, a ne informacija iz drugih nadležnih institucija.

Izvor: Ustupljena fotografija

„Ovo kašnjenje rezultata analiza samo je dodatno dolilo ulje na vatru“, dodao je Crnković, ističući da se građani s pravom pitaju ko je uzrokovao zagađenje koje je Unu dovelo „do neprepoznatljivosti“.

Dio stanovništva ipak nije poslušao preporuke o izbjegavanju kupanja u rijeci, pravdajući to nepovjerenjem u institucije i uvjerenjem da je Una, čak i zagađena, „čistija od drugih rijeka“.

Crnković upozorava da pitanje odgovornosti ne smije ostati otvoreno:

„Krivični zakon prepoznaje ugrožavanje vode, zemlje i vazduha. Pitanje je da li će institucije imati hrabrosti da do kraja sprovedu istragu i pronađu krivca, ili ćemo opet dobiti objašnjenje da je sve prirodni fenomen koji mi ne razumijemo. Oni koji su odgovorni imaju svoja imena i prezimena – i to moramo imati na umu“, poručio je.

Za sada, rezultati analiza nisu pokazali dramatična odstupanja, ali udruženja i dio javnosti smatraju da tek predstoji pravi test: hoće li institucije doći do izvora problema ili će slučaj zagađenja Une ostati još jedan u nizu sa “nepoznatim počiniocem”.

(MONDO)