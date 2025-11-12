"Tražimo da se vrtići grade kako je dogovoreno": Grad Banjaluka ispuniće nove uslove Kabineta predsjednika RS

Grad Banja Luka je odlučio da nastavi pripreme za izgradnju i nadogradnju vrtića, uprkos novim zahtjevima Kabineta predsjednika Republike Srpske, saopštila je gradski menadžer Mirna Savić-Banjac.

Izvor: Grad Banjaluka

Kako je navela, Grad trenutno prikuplja projektne dokumentacije za nadogradnju vrtića „Nataša“, a planira da isto učini i za druge lokacije.

„Iako nismo sigurni ni za ovo da će biti urađeno, odlučili smo i ovo da pokušamo za dobrobit djece. Pozivamo da se uslovi više ne mijenjaju i da ako je određeno da novac ide u izgradnju vrtića u Banjoj Luci, da i ide tako“, istakla je Savić-Banjac.

Savić-Banjac podsjeća da su ranije svi dogovori sa Kabinetom predsjednika RS predviđali da Grad samo predloži lokacije sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima i pribavi građevinsku dozvolu, dok će predsjednik Republike obezbijediti sredstva i izradu projektne dokumentacije. Međutim, kako je navela, krajem maja postavljeni su novi uslovi, tražeći od Grada da kompletnu dokumentaciju pripremi sam.

"Znamo da projektna dokumentacija prethodi izdavanju građevinske dozvole. Mi smo svoj dio posla odradili, uz to smo i obišli lokacije uz rukovodstvo Skupštine Grada i Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te predstavnika Kabineta predsjednika", navela je Savić -Banjac precizirajući da je riječ o lokacijama u Lazarevu, Kočićevom vijencu, Adi, Centru, Starčevici, Boriku i Dragočaju.

Međutim, kako tvrdi, kada je Banja Luka ispunila ove obaveze, stigao je novi dokument kojim se traži nešto sasvim drugo.

"Krajem maja od strane Kabineta predsjednika Republike Srpske postavljeni su novi uslovi. Tada je od Grada traženo da konkuriše i aplicira za sredstva, te da Grad pripremi kompletnu projektnu dokumentaciju, što je u suprotnosti sa svim ranijim dogovorima kad je rečeno da će Banja Luka dobiti sredstva i da je potrebno samo pronaći adekvatne lokacije na kojoj su riješeni imovinsko-pravni odnosi i pribaviti građevinsku dozvolu. To je nekorektan odnos i stvarno nismo željeli da interes djece bude predmet ovakvih stvari, ali zaista moramo da reagujemo i najavimo da smo odlučili, po ne znamo koji put, da pružimo ruku. Između ostalog, trenutno smo u fazi prikupljanja projektne dokumentacije koja je potrebna za nadogradnju vrtića „Nataša“",kazala je Savić-Banjac.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za društvene djelatnosti, Danijela Kajkut, potvrdila je da Odjeljenje zajedno sa Centrom za predškolsko vaspitanje radi na pripremi svih potrebnih uslova i da su određene prioritetne lokacije za nove vrtiće.

„Prvo ćemo aplicirati za dogradnju vrtića ‘Nataša’, gdje smo skoro otvorili novi dio za smještaj djece. Napominjem da smo unazad pet godina izgradili pet novih vrtića i očekujemo u decembru otvaranje vrtića u naselju Paprikovac“, dodala je Kajkut.

(Mondo)