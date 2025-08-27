Detalji pucnjave u američkoj školi: Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa", pa krenuo da rešeta djecu

Vestman je pucao kroz vitraže crkve koristeći više vrsta oružja.

Izvor: Printscreen/Fox9/društvene mreže

Robin Vestman, dvadesetogodišnjak iz Mineapolisa, Mladić u srijedu ujutru otvorio je vatru tokom mise u katoličkoj školi, usmrtivši dvoje djece i ranivši najmanje još 17 osoba. Napad se dogodio oko 8:30 ujutru, dok je misa povodom početka školske godine bila u toku u crkvi "Annunciation Catholic Church".

Vestman je pucao kroz vitraže crkve koristeći više vrsta oružja – pušku, sačmaru i pištolj. Policija navodi da napadač nije bio poznat vlastima pre ovog incidenta, izjavio je šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara (Brian O’Hara).

Na licu mjesta, Vestman je pronađen mrtav, vjeruje se da je sebi oduzeo život hicem iz vatrenog oružja.

Neposredno prije napada, na Jutjubu su se pojavili uznemirujući snimci koji se povezuju s napadačem. U jednom od videa prikazana je ruka kako lista crvenu svesku koja leži na šemama vatrenog oružja. Zapisi u svesci pisani su na engleskom i ruskom jeziku, a povremeno se iz kadra vidi dim i čuje kašalj, uz smejanje, piše New york post.

Robin Westman uploaded this Youtube short hours before the Annunciation Catholic School shooting in Minneapolispic.twitter.com/bnB0h2R7SJ — Fred G. Sanford (@NotoriousKDot)August 27, 2025

Na jednom od snimaka prikazano je više komada municije i oružja, uključujući poluautomatsku pušku i sačmaru. Posebnu pažnju javnosti izazvale su natpisi ispisani na okvirima za metke – "za djecu" i "ubiti Donalda Trampa".

Na snimcima se takođe vidi opsesija masovnim ubicama, uključujući Adama Lanzu, napadača iz osnovne škole Sendi Huk.

BREAKING



WARNING HIGHLY DISTURBING



This is an 11 minute video posted by the psychotic school shooter today in Minneapolis. It was posted 2 hours ago on a YouTube channel named Robin W.



In it he shows a manifesto and an arsenal of guns with writing on them while…pic.twitter.com/w5VNufJWXL — Champagne Joshi (@JoshWalkos)August 27, 2025

(MONDO)