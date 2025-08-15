Ovo je osumnjičeni za pokušaj ubistva Kana u Budvi: U hotelu bio pod falsifikovanom ličnom kartom (Foto)

Službenici Uprave policije su identifikovali državljanina Severne Makedonije i uputili direktni zahtjev policiji Severne Makedonije, koja im je potvrdila identitet napadača u roku od 24 časa.

​​​​​Osamnaestogodišnji državjanin Severne Makedonije Andrej T. osumnjičen je za pokušaj ubistva Budvanina Marka Ljubiše Kana (56), saopštili su iz Uprave policije Crne Gore. Policija Crne Gore je zamolila građane da im se obrate ukoliko vide Andreja T.

"Uprava policije, nakon što je identifikovala i procesuirala tužilaštvu osumnjičenog izvršioca krivičnog djela ubistvo u pokušaju - A.T.(18) državljanina Sjeverne Makedonije, a koji se naoružan dao u bjekstvo, poziva građane da bez odlaganja, ukoliko imaju saznanja da je isti iznajmio smještaj ili na drugi način boravi u objektima na teritoriji Crne Gore, dostave informacije o ovom licu najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969", saopšteno je iz UP.

Policija je upozorila građane da od ovog trenutka, svako dalje postupanje ili svjesno prikrivanje informacija o kretanju ili boravku Andreja T, uključujući i pružanje usluga smještaja, može predstavljati krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, što podleže zakonskoj odgovornosti.

Policija je u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici pronašla dokaze i rasvijetlila pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana koji se dogodio 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu Hotela Maestral u Budvi.

"Preduzimajući brojne izviđajne, operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog djela, a radi se o licu A.T.(18) državljaninu Sjeverne Makedonije", navodi se u saopštenju.

Andrej T. je, kako se sumnja, ispalio dva projektila u pravcu Kana, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede u predelu gljave. Nakon izvršenja krivičnog djela, Andrej T. se dao u bekstvo u nepoznatom pravcu.

"Povrijeđenom M.Lj. je odmah ukazana lekarska pomoć a on je nakon medicinskog zbrinjavanja otpušten na dalje kućno liječenje", kazali su iz policije.

Sumnja se da je državljanin Sjeverne Makedonije prilikom planiranja ubistva boravio u hotelu pod falsifikovanom ispravom - ličnom kartom na ime J.G, kao državljanin Republike Srbije.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" – Odeljenja bezbjednosti Budva, su po nalogu nadležnog Višeg državnog tužilaštva, podnijeli krivičnu prijavu protiv A.T. zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela: ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave", navodi se u saopštenju.

Službenici Uprave policije su identifikovali državljanina Sjeverne Makedonije i uputili direktni zahtjev policiji Sjeverne Makedonije, koja im je potvrdila identitet napadača u roku od 24 časa.

"Uprava policije koristi priliku da se zahvali policijskim službenicima i organima za sprovođenje zakona Sjeverne Makedonije, koji su u realnom vremenu, blagovremeno i u direktnoj komunikaciji, postupali po zahtijevima Uprave policije Crne Gore, i dostavljali potrebne informacije za vođenje ove krivično-pravne istrage", navode iz policije.

Policijski službenici nastavljaju aktivnosti na identifikaciji i lociranju drugih povezanih lica za koja se sumnja da su pružala logističku podršku osumnjičenom i učestovala u planiranju izvršenja krivičnog djela na teritoriji Budve.

"Policija preduzima intenzivne mjere i radnje na lociranju i lišenju slobode osumnjičenog Andreja T. za kojim je raspisana nacionalna potjernica, dok će o daljem toku istrage javnost biti blagovremeno i fazno obaviještavana", navode i UP Crne Gore

