Uznemirujući snimak kada je upucan Marko Ljubiša Kan: Napadač prišao na punom bazenu, pa krenuo da rešeta

Kan je upucan na bazenu u jednom hotelskom kompleksu u Budvi.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak pokušaja ubistva Marka Ljubiše Kana na bazenu, u sklopu jednog hotelskog kompleksa u Budvi.

Napadač se popeo uz stepenice, obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, gde je ispalio nekoliko hitaca iz pištolja. Kan je bio u širem društvu, ali je pre pucnjave ostao s Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je u policijskoj evidenciji označena kao operativno interesantno lice. On nije povrijeđen u pucnjavi.

Kan je označavan kao bezbjednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izvještajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao. Smatra se bliskim škaljarskom kriminalnom klanu.

Marko Ljubiša Kan više puta izbjegao likvidaciju

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda pripremao njegovu likvidaciju.

Kako se navodi u optužnici, Zvicer je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda, sredinom 2020. godine u Crnoj Gori i Srbiji organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana.

Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Ilić i Savić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija spriječila likvidaciju Kana.

Inače, Ilić i Savić uhapšeni su u štek stanu u Budvi, a tokom suđenja su negirali krivicu Međutim, prema srpskoj optužnici protiv Zvicera i Vušovića, Savić je navodno poslije privođenja odmah pristao na saradnju s crnogorskom policijom i otvorio im svoj Skaj telefon, zbog čega su odlučili da likvidiraju i njega u pritvoru u Bijelom Polju.

Prema optužnici, isplanirali su da ga otruju cijanidom koji je Zvicer nabavio u Bugarskoj i predao ga Vušovićevim ljudima. U porukama koje su u to vrijeme razmenjivali preko Skaja, prema tvrdnjama tužilaštva, dogovaraju kako da se "riješe cinkaroša".

U iskazu pred tužilaštvom, Marko Ljubiša Kan je naveo da mu nije jasno šta su napadači imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je da je posljednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu. U avgustu 2019. godine ranjena su njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi, a on je izbjegao napad, za koji zna da je bio namijenjen njemu.

