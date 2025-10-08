logo
Filmska otmica u Budvi usred dana: Ubacili muškarca u auto, pa izazvali niz sudara tokom bjekstva

Filmska otmica u Budvi usred dana: Ubacili muškarca u auto, pa izazvali niz sudara tokom bjekstva

Rasvetljen je slučaj današnje otmice u Budvi.

Otet muškarac u Budvi usred dana Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

U Budvi u Crnoj Gori danas je oko 12:30 časova bio otet muškarac kada je usred dana ubačen u automobil marke "mercedes", pišu "Vijesti". Građani su slučaj odmah prijavili policiji koja je uhapsila ukupno četiri osobe.

"Policijski službenici su odmah krenuli u potjeru za ovim vozilom, gdje ga je Interventna jedinica sustigla kod tunela Mogren, gdje je vozač vozila, kada je shvatio da će biti uhvaćeni, naglo dao gas i krenuo da pretiče kolonu vozila, kojom prilikom je izazvao saobraćajnu nezgodu ostvarivši kontakt s tri vozila, nakon čega je ovo vozilo sletjelo s puta u mjestu Poljice. Vozač je uspio da izađe iz vozila i da uđe u drugo vozilo i udalji se s lica mesta, dok su policijski službenici u vozilu 'Mercedes', koje je sletjelo s puta, zatekli suvozača i lice koje je nasilno ubačeno u vozilo.

Policija je sustigla i zaustavila navedeno vozilo, u kojem su se nalazila tri lica – navedeno lice i još dva lica, od kojih je jedno lice imalo dokumenta dok ih dva lica nisu posjedovala. Sva lica su državljani Republike Turske.

Lica su dovedena u prostorije Odeljenja bezbednosti Budva. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i Viši državni tužilac u Podgorici. Policijsko postupanje na utvrđivanju svih činjenica je u toku", saopštila je Uprava policije Crne Gore.

