Marijani: "EU želi da eliminiše sve koji ne ulaze u agendu globalizma"

Poslanik u Evropskom parlamentu Tijeri Marijani izjavio je da je kao parlamentarac svjedok duplih standarda u EU, pogotovo prema Republici Srpskoj i Srbiji.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On je naveo da je krajnji cilj svega što se ovdje dešava želja dijela Evrope da eliminiše sve one koji ne ulaze u tu agendu globalizma.

Marijani je rekao da je šokiran stavom EU prema Srpskoj i Srbima i da nije vjerovao da se neke stvari ovdje dešavaju, te da je morao da dođe i uvjeri se da u BiH stranac, koji je nametnut, nije legitimno izabran i nametnuo je svoju volju, na tuđoj teritoriji sudi i presuđuje onima koji su legitimno izabrani na izborima.

"Došao sam upravo da se informišem o svemu tome. Zaista sam bio šokiran. Ja bih to isto odbacio i borio bih se protiv toga. To je namjerno ponižavanje jednog naroda i kršenje svih njegovih prava. To nije demokratija o kojoj Evropa stalno priča", istakao je Marijani.

On je ocijenio da Šmitov dolazak u BiH predstavlja provokaciju, dok su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković ljudi koji su legitimno izabrani na izborima.

Marijani je napomenuo da je ovo evropska, slobodna teritorija, da je nedopustivo da bude okupirana, te da narodi u BiH treba da izaberu da li žele da ostanu zajedno ili ne.

On je rekao da je nelegitimna presuda čovjeka koji je stranac u BiH, koji ne bi trebao da bude ovdje i ne bi trebao da predstavlja vlast.

"Moram da kažem da to ne treba da predstavlja evropski stav", naglasio je Marijani.

Prema njegovim riječima, neki ljudi iz EU žele da dobiju još više moći i zato su uradili neke stvari koje ne bi trebalo da rade prema zakonu i pravu.

"Žele veću moć od one koju imaju da bi prekrajali istoriju", pojasnio je Marijani.

On je rekao da je u Republiku Srpsku došao sa svojom koleginicom Paskal Pjerom koja je poslanik u Evropskom parlamentu i stručna je upravo u oblasti ustavnog prava.

"Došli smo da podržimo predsjednika i Vladu Srpske, a Paskal Pjera je posebno htjela da se uvjeri u to šta se ovdje dešava, kako se to krši ustavno pravo i kako je srpski narod u stvari ovdje žrtva, odnosno potčinjen jednoj potpuno nepravednoj presudi ili osudi", rekao je Marijani večeras za RTRS.

On je naveo da u BiH žive tri konstitutivna naroda i da se mora poštovati identitet svakog od njih, a time i njihovi legalno izabrani predstavnici.

"U 21. vijeku ovdje treba da bude moderna administracija koja je izabrana od naroda", istakao je Marijani.

SRNA