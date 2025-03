Održan "Protest za Generalštab" u Beogradu, objavljeno i vrijeme narednog skupa (VIDEO)

Srpski studenti su na mrežama najavili novi protest "Svi do mosta jer je dosta - Brankov most", koji će biti održan 26. marta od 15 do 18 časova.

Izvor: FoNet/Aleksandar Barda

Beogradski studenti organizovali "Protest za Generalštab" koji je počeo danas u 15 časova ispred zgrade starog generalštaba.

Protest je simbolično organizovan povodom 26. godišnjice početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Okupljeni su minutom ćutanja odali poštu žrtvama, a tokom skupa zatražena je hitna zaštita zgrade Generalštaba, kojoj je u novembru 2024. godine ukinut status kulturnog dobra, uprkos protivljenju stručne i akademske javnosti.

Studentski protest 'Za Generalštab' u Beograduhttps://t.co/feo8xqoeVRpic.twitter.com/FUJDDJxM28 — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom)March 24, 2025

Studenti koji blokiraju fakultete prethodnih mjeseci zbog pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra kada je stradalo 16 osoba su se okupili oko 14 časova ispred Ministarstva kulture odakle su krenuli ka Ulici Kneza Miloša.

Izvor: FoNet/Aleksandar Barda

Studenti su prije dolaska do zgrade Generalštaba došli do Ustavnog suda gdje su, prema ranije najavljenom planu, predali inicijativu za ocjenu ustavnosti odluke Vlade za ukidanje statusa kulturnog dobra Generalštabu. Oko 18 časova je blokadni hor izveo pjesmu "Vostani Serbije", oko 20 časova su studenti položili vijence u Tašmajdanskom parku na spomen obilježje djevojčici Milici Rakić koja je poginula tokom bombardovanja, a protest je trajao do 21 čas.

Zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane u centru Beograda pogođene su i značajno uništene tokom NATO bombardovanja 1999. godine.

Noć između 29. i 30. aprila bila je u Beogradu najteža do tada od početka NATO bombardovanja.

Osim zgrade Generalštaba tadašnje Vojske SRJ (danas Vojske Srbije), pogođene su i uništene zgrada tadašnje Savezne policije, na oko 500 metara od glavne zgrade vojne komande, televizijski toranj na Avali, kao i stambena zgrada na Vračaru.

Poginulo je troje ljudi, a ranjeno 40.

BONUS VIDEO:

(MONDO)