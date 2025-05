"Kao 200 olimpijskih bazena": Pola miliona kubika vode ispumpano iz poplavljenog prijedorskog naselja

U poplavama koje su krajem marta zadesile grad Prijedor samo u naselju Baltin bare vatrogasci su ispumpali pola miliona metara kubnih vode, izjavio je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor Nebojša Miljuš.

Izvor: Vatrogasci Prijedor

Riječ je o zapremini jednakoj kao 200 olimpijskih bazena ili kao desetospratni soliter ili kao kocka visine, širine i dužine po 80 metara.

"Ispumpavanje je počelo 31. marta i trajalo je do Velikog petka, dakle do 18. aprila. U pomoć su nam došli Republička uprava civilne zaštite i kolege vatrogasci iz Bijeljine, budući da su Prijedor i Bijeljina nakon velikih poplava 2014. dobili pumpe velikih kapaciteta", rekao je Miljuš Srni.

On je pojasnio da prijedorski vatrogasci imaju pumpu kapaciteta 12.000 litara u minuti, a bijeljinski 20.000 litara u minuti.

"Ogromne su to količine. I gledaš tu vodu, pumpe rade neprestano, a nivo vode se ne spušta. LJudi rade, a imaju osjećaj da je sve uzalud. Imali smo dojavu da je nasip popustio kod mosta u Gomjenici. U početku vode nije bilo, čekali smo nekih pola sata, a onda kada je počela nadolaziti, krenuo je haos. Te velike pumpe izgledale su kao da izbacuju kap po kap. To je bilo strašno", svjedoči Miljuš.

U takvoj situaciju i vatrogasci i kamioni i sva druga mehanizacija mora se povući da ne ostanu u vodi, a da nastave raditi s mjesta na kojem mašine mogu biti.

"To je bila voda nakon što je Sana probila iznad Žegerskog mosta i napravila ršum. Nikad to nisam vidio. Ogromna količina vode je došla, prošla, ušla. Odjednom. I tu noć je samo ulazila, to je katastrofa bila. Jednostavno nije se moglo braniti više. Nije se moglo to sačuvati bez već pripremljenog nasipa, pa ga onda malo popraviti, stražariti, čuvati i održavati. Podizanje nasipa je koristilo do nekog trenutka, a u jednom trenutku se nije više moglo i voda je počela prelaziti", prepričava Miljuš.

On je dodao da su na broj 123 vatrogasci u sve dane primali pozive, najprije za spasavanje i evakuaciju, zatim za ispumpavanje i na kraju za isušivanje. Pozivi na broj 123 su selektovani po područjima - Gomjenica, Raškovac, Tukovi.

"Evidentiraju se pozivi, selektuju, dojavljuju ljudima na terenu. Oni kada odrade javljaju da su završili i ide se dalje. Jesmo dobili mnogo pohvala, vrlo mali broj kritika. I na te kritike karakteristično je da su nas branili građani. Godi to, ali ne uzdiže nas. Mi radimo dalje. Oni koje bismo mi pohvalili su firma `Niskogradnja Marjanović`, spremni i prespremni, imaju mašine, pripremljen materijal - zemlju, pijesak, šljunak. Oni su broj jedan i 2014. godine i ove. A ove godine i `Komunalne usluge` su, takođe, bile na visini zadatka", naglasio je Miljuš.

Prema njegovim riječima, za bilo kakvo poređenje s poplavama iz 2014. moraju se imati u vidu sve promjene na terenu jer šta god se radi može uticati na načine kretanja voda odnosno izlivanja u poplavama, kao što je izgradnja parapetnog zida u Tukovima, izgradnja kuća na zemljištu za koje se zna da je plavno, sječa šuma, taloženje na dnu korita Sane...

"Mislim da su u ovoj situaciji svi subjekti uradili koliko je bilo u njihovoj moći. Da li je trebalo prije nešto rješavati? Da, trebalo je, bez daljnjeg. Godine 2014. stradao je Prijedor, ali i mnoge druge sredine još gore od Prijedora. Ove godine samo Prijedor. Ovdje se problem mora riješiti generalno i sveobuhvatno, a sve drugo je iluzorno", smatra Miljuš.

On će predložiti lokalnoj vlasti da putem međunarodnog tendera angažuje stručnu i referentnu kuću da izradi prijedlog rješenja, ako ne i projekat, odbrane od poplava grada Prijedara.

"Po meni je to neki prvi zadatak koji treba uraditi. Onda će iza svake odluke vlasti stajati ekspertiza i biće je lakše braniti", zaključio je Miljuš.

SRNA