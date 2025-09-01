Obukao se kao kurir: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ukrajinskog političara

U Lavovu je ubijen istaknuti ukrajinski političar Andrej Parubij. Napadač, prerušen u kurira, ispalio je više hitaca, a osumnjičeni je ubrzo uhapšen. Predsjednik Zelenski potvrdio je da je ubistvo bilo pažljivo isplanirano.

Izvor: EPA/ROMAN PILIPEY

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo ukrajinskog političara Andreja Parubija, saopštio je predsjednik Zelenski.

Osoba osumnjičena za ubistvo istaknutog ukrajinskog političara Andreja Parubija uhapšena je, potvrdio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Parubij (54), narodni poslanik, ubijen je u subotu u zapadnom gradu Lavovu. Napadač se predstavio kao kurir kako bi mu prišao, što je pokrenulo opsežnu potragu.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko saopštio je u ranim jutarnjim časovima u ponedjeljak da je osumnjičeni priveden u oblasti Hmeljnicki, na zapadu zemlje.

Andrej Parubij stekao je širu političku prepoznatljivost tokom masovnih protesta na Majdanu, kada su građani Ukrajine zahtijevali bliže veze sa Evropskom unijom. Ti protesti su doveli do svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča 2014. godine.

"Ubistvo Parubija bilo pažljivo isplanirano", navodi ukrajinska policija

Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko, izjavio je da je preliminarna istraga pokazala da je ubistvo bilo pažljivo isplanirano, uključujući praćenje Parubijevog rasporeda putovanja, rute kretanja, kao i pripremu plana bjekstva.

Dodao je da će nacionalna policija Ukrajine naknadno objaviti više detalja o slučaju.

U objavi na društvenim mrežama, predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao sa glavnim tužiocem Ruslanom Kravčenkom, koji ga je informisao da je osumnjičeni već dao prvu izjavu.

"U toku su hitne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog ubistva", naveo je Zelenski, zahvalivši se policiji i tužilaštvu na tome što "rade neprekidno, danonoćno".

Na internetu se pojavio nepotvrđen snimak koji navodno prikazuje trenutak ubistva, muškarac obučen kao kurir prilazi Parubiju na ulici, drži oružje i prati ga prije nego što otvori vatru.

Na konferenciji za medije u subotu, šef policije u Lavovu, Oleksandr Šljahovski, rekao je da je napadač ispalio oko osam hitaca iz vatrenog oružja.

Izvori iz ukrajinskih bezbjednosnih službi rekli su za BBC da je napadač bio obučen tako da podsjeća na dostavljača firme "Glovo". Kompanija je saopštila da je "duboko šokirana" zločinom i da će u potpunosti sarađivati sa istragom.

Andrej Parubij bio je predsjednik ukrajinske Vrhovne rade (parlamenta) od aprila 2016. do avgusta 2019. godine.

Tokom protesta 2013–2014. godine, bio je jedan od njihovih glavnih organizatora. Predvodio je tzv. "jedinice samoodbrane" koje su štitile veliki protestni kamp u centru Kijeva, dok su građani tražili približavanje Ukrajine Evropskoj uniji.

