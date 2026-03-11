Marfi nakon brifinga o ratu s Iranom: Nemaju plan ni za šta, ne znaju ni koji su ciljevi

Senator Kris Marfi iznio je kritike na račun američke administracije.

Iza zatvorenih vrata američkog Kongresa održan je povjerljivi brifing na kojem su zvaničnici administracije Donalda Trampa informisali senatore i kongresmene o toku i strategiji vojnih operacija koje SAD, u saradnji s Izraelom, vode protiv Irana.

Iako je veći dio detalja ostao pod oznakom tajnosti, senator iz Konektikata Kris Marfi javno je iznio kritike na račun onoga što je čuo, upozorivši na nedostatak dugoročnog planiranja i kontradiktorne ciljeve operacije.

Sukob bez jasnog cilja?

Prema Marfijevim riječima, ključni ciljevi koje Trampova administracija proklamuje u javnosti značajno se razlikuju od onoga što je prezentovano iza kulisa.

Nuklearni program: Iako se u javnosti često ističe kao primarna meta, Murfi tvrdi da je senatorima rečeno da uništenje iranskog nuklearnog programa zapravo nije jedan od ciljeva. "To je iznenađujuće s obzirom na retoriku predsjednika. Osim toga, jasno je da se nuklearni materijal ne može uništiti isključivo zračnim udarima", pojasnio je senator.

Pitanje režima: Administracija je potvrdila da ne teži promjeni vlasti u Teheranu. Marfi upozorava da bi to moglo značiti ogroman trošak i gubitke ljudskih života bez suštinske promjene političke slike: "Potrošićemo milijarde, a režim će ostati isti, vjerovatno još radikalniji prema Americi."

Strategija "vječnog rata"

Interpretirajući informacije s brifinga, Murphy zaključuje da se trenutna strategija svodi na uništavanje iranske vojne infrastrukture – dronova, raketa i brodova. Međutim, najveći problem nastaje kod pitanja "šta dalje".

"Kada su upitani šta će se desiti ako Iran ponovo počne s gradnjom uništenih kapaciteta, odgovor je bio da će ponovo bombardovati. To nije strategija, to je recept za vječni rat", oštro je prokomentarisao Murphy.

Kriza u Ormuškom moreuzu bez rješenja

Posebno zabrinjavajućim Marfi smatra pitanje Hormuškog moreuza, koji je Teheran zatvorio za brodove SAD-a, Izraela i evropskih saveznika. On tvrdi da administracija nema efikasan plan za deblokadu ovog ključnog pomorskog prolaza.

"Ne mogu iznositi detalje o tome kako Iran blokira prolaz, ali je evidentno da administracija ne zna kako ga sigurno ponovo otvoriti. Smatram to neoprostivim propustom, jer je ovaj scenario bio potpuno predvidljiv", zaključio je senator.