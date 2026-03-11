logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marfi nakon brifinga o ratu s Iranom: Nemaju plan ni za šta, ne znaju ni koji su ciljevi

Marfi nakon brifinga o ratu s Iranom: Nemaju plan ni za šta, ne znaju ni koji su ciljevi

Autor Haris Krhalić
0

Senator Kris Marfi iznio je kritike na račun američke administracije.

Senator Marfi detalji brifinga Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Iza zatvorenih vrata američkog Kongresa održan je povjerljivi brifing na kojem su zvaničnici administracije Donalda Trampa informisali senatore i kongresmene o toku i strategiji vojnih operacija koje SAD, u saradnji s Izraelom, vode protiv Irana.

Iako je veći dio detalja ostao pod oznakom tajnosti, senator iz Konektikata Kris Marfi javno je iznio kritike na račun onoga što je čuo, upozorivši na nedostatak dugoročnog planiranja i kontradiktorne ciljeve operacije.

Sukob bez jasnog cilja?

Prema Marfijevim riječima, ključni ciljevi koje Trampova administracija proklamuje u javnosti značajno se razlikuju od onoga što je prezentovano iza kulisa.

  • Nuklearni program: Iako se u javnosti često ističe kao primarna meta, Murfi tvrdi da je senatorima rečeno da uništenje iranskog nuklearnog programa zapravo nije jedan od ciljeva. "To je iznenađujuće s obzirom na retoriku predsjednika. Osim toga, jasno je da se nuklearni materijal ne može uništiti isključivo zračnim udarima", pojasnio je senator.
  • Pitanje režima: Administracija je potvrdila da ne teži promjeni vlasti u Teheranu. Marfi upozorava da bi to moglo značiti ogroman trošak i gubitke ljudskih života bez suštinske promjene političke slike: "Potrošićemo milijarde, a režim će ostati isti, vjerovatno još radikalniji prema Americi."

Strategija "vječnog rata"

Interpretirajući informacije s brifinga, Murphy zaključuje da se trenutna strategija svodi na uništavanje iranske vojne infrastrukture – dronova, raketa i brodova. Međutim, najveći problem nastaje kod pitanja "šta dalje".

"Kada su upitani šta će se desiti ako Iran ponovo počne s gradnjom uništenih kapaciteta, odgovor je bio da će ponovo bombardovati. To nije strategija, to je recept za vječni rat", oštro je prokomentarisao Murphy.

Kriza u Ormuškom moreuzu bez rješenja

Posebno zabrinjavajućim Marfi smatra pitanje Hormuškog moreuza, koji je Teheran zatvorio za brodove SAD-a, Izraela i evropskih saveznika. On tvrdi da administracija nema efikasan plan za deblokadu ovog ključnog pomorskog prolaza.

"Ne mogu iznositi detalje o tome kako Iran blokira prolaz, ali je evidentno da administracija ne zna kako ga sigurno ponovo otvoriti. Smatram to neoprostivim propustom, jer je ovaj scenario bio potpuno predvidljiv", zaključio je senator.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Donald Tramp Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ