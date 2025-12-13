Kremlj zatrpan pitanjima: Više od 1,1 milion poruka pred Putinovu „direktnu liniju“

Više od 1,1 milion pitanja primljeno je prije "direktne telefonske linije" sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zakazane za 19. decembar, saopšteno je iz Kremlja.

Izvor: Shutterstock

Telefonska linija je do danas u podne primila 459.000 poziva, a 251.000 pitanja je primljeno putem "MAX" mesindžera, 176.000 SMS poruka i 136.000 zahtjeva putem društvenih mreža.

Pored toga, 40.000 pitanja je primljeno putem veb stranice, 32.000 kao MMS poruke i 14.000 pitanja putem aplikacije.

Emisija "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom" biće emitovana 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu /10.00 časova po srednjeevropskom vremenu/.

Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra i trajaće do kraja programa.

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima.

Iz Kremlja je ranije saopšteno da će Putin 19. decembra sumirati rezultate godine.

(Srna)