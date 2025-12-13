logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kremlj zatrpan pitanjima: Više od 1,1 milion poruka pred Putinovu „direktnu liniju“

Kremlj zatrpan pitanjima: Više od 1,1 milion poruka pred Putinovu „direktnu liniju“

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Više od 1,1 milion pitanja primljeno je prije "direktne telefonske linije" sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zakazane za 19. decembar, saopšteno je iz Kremlja.

Za Putina stiglo više od 1,1 milion pitanja Izvor: Shutterstock

Telefonska linija je do danas u podne primila 459.000 poziva, a 251.000 pitanja je primljeno putem "MAX" mesindžera, 176.000 SMS poruka i 136.000 zahtjeva putem društvenih mreža.

Pored toga, 40.000 pitanja je primljeno putem veb stranice, 32.000 kao MMS poruke i 14.000 pitanja putem aplikacije.

Emisija "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom" biće emitovana 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu /10.00 časova po srednjeevropskom vremenu/.

Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra i trajaće do kraja programa.

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima.

Iz Kremlja je ranije saopšteno da će Putin 19. decembra sumirati rezultate godine. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ