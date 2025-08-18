Tramp na sastanku sa Zelenskim i liderima EU: Rusija će osloboditi 1000 zarobljenika

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima da bi Rusija mogla uskoro da oslobodi više od 1.000 ratnih zarobljenika.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

"Znam da ima više od 1.000 zarobljenika i znam da će ih osloboditi, možda će ih osloboditi uskoro, odmah", rekao je Tramp.

On je dodao da će se založiti za održavanje trilateralnog sastanka o Ukrajini odmah nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i razgovora sa evropskim liderima.

"Sljedeći korak bi bio trilateralni sastanak, i to će biti dogovoreno. I imam osjećaj da ćete vi i predsjednik Putin nešto riješiti. Na kraju krajeva, ovo je odluka koju mogu donijeti samo predsjednik Zelenski i narod Ukrajine, radeći zajedno u dogovoru sa predsjednikom Putinom. I mislim da je to veoma dobro. Stvari će se nakon toga dalje razvijati", rekao je američki predsjednik.

Tramp je ocijenio da će se za sedmicu ili dvije znati da li se sukob u Ukrajini može riješiti.

Britanski premijer Kir Starmer rekao je tokom sastanka u Bijeloj kući da je moguće ostvariti napredak u vezi sa bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron i njemački kancelar Fridrih Merc ukazali su da svi podržavaju ideju o prekidu vatre u Ukrajini.

Merc je dodao da je ovaj sastanak koristan, ali da će naredni koraci biti komplikovani.

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da su bezbjednosne garancije za Ukrajinu od ogromnog značaja.

Donald Tramp izjavio je da su razgovori o prekidu rata između Ukrajine i Rusije u Bijeloj kući do sada bili veoma uspješni.

"Do sada smo imali veoma uspješan dan. Pokrili smo mnoge oblasti, a danas sam indirektno razgovarao sa predsjednikom rusije Vladimirom Putinom", rekao je Tramp nakon bilateralnog sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

(Srna)