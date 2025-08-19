logo
Putin poklonio rijedak ruski motor američkom bajkeru (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Američki bajker Mark Voren iz Aljaske dobio je iznenađujući poklon - novi motocikl marke Ural, lično od ruskog predsjednika Vladimira Putina.

putin poklonio motor američkom bajkeru Izvor: photoibo/Shutterstock/X/RT_com/Printscreen

Mark Voren, američki bajker, žalio se više puta da ne može da dođe do dijelova kako bi popravio svoj motor od kada su uvedene sankcije RusijiZaposleni u ruskoj ambasadi u Sjedinjenim Državama predao je Vorenu ključeve njegovog novog motocikla Ural na parkingu hotela u Ankoridžu, gdje je odsjela ruska delegacija.

"Moram reći da je ovo lični poklon od predsjednika Ruske Federacije", rekao je Vorenu Andrej Ledenjev, ruski diplomata. Sjedokosi Voren sa naočarima viđen je kako skače na svoj novi motocikl.

"Razlika je noć i dan. Sviđao mi se stari motor, ali ovaj je očigledno mnogo bolji. Noviji, kontrole su precizne. Bez riječi sam, nevjerovatan je. Hvala vam puno", rekao je Voren.

Neočekivani poklon ruskog lidera uslijedio je nakon što su reporteri ruske državne televizije Kanal 1 uoči posjete Vladimira Putina slučajno sreli Vorena na ulicama Ankoridža pre samita. Reporteri su se zaustavili da se dive Vorenovom motociklu, koji proizvodi Ural, fabrika osnovana 1941. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu.

Voren je rekao novinaru Valentinu Bogdanovu da se mučio da nabavi rezervne dijelove za motocikl, uključujući i novi starter. Ural, čije je sjedište za Ameriku u državi Vašington, saopštio je da se svi njegovi motocikli sklapaju u Kazahstanu.

Vozila su poznata po prikolicama i prvobitno su razvijena za upotrebu sovjetske vojske tokom Drugog svetskog rata na Istočnom frontu. Kompanija je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini, jer su sankcije onemogućile izvoz vozila.

(Kurir/Mondo) 

Tagovi

Vladimir Putin poklon aljaska

