Putin poklonio rijedak ruski motor američkom bajkeru (Video)

Američki bajker Mark Voren iz Aljaske dobio je iznenađujući poklon - novi motocikl marke Ural, lično od ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Izvor: photoibo/Shutterstock/X/RT_com/Printscreen

Mark Voren, američki bajker, žalio se više puta da ne može da dođe do dijelova kako bi popravio svoj motor od kada su uvedene sankcije Rusiji. Zaposleni u ruskoj ambasadi u Sjedinjenim Državama predao je Vorenu ključeve njegovog novog motocikla Ural na parkingu hotela u Ankoridžu, gdje je odsjela ruska delegacija.

"Moram reći da je ovo lični poklon od predsjednika Ruske Federacije", rekao je Vorenu Andrej Ledenjev, ruski diplomata. Sjedokosi Voren sa naočarima viđen je kako skače na svoj novi motocikl.

‼️#Putingifted a new motorcycle to an#Americanwho couldn't find parts for his old one due to sanctions against Russia — Mash



"The president heard about American Mark Warren from Anchorage. The biker rode a 'Ural' motorcycle around Alaska and got tired of problems…pic.twitter.com/7iuMon5iCA — Maimunka News (@MaimunkaNews)August 18, 2025

"Razlika je noć i dan. Sviđao mi se stari motor, ali ovaj je očigledno mnogo bolji. Noviji, kontrole su precizne. Bez riječi sam, nevjerovatan je. Hvala vam puno", rekao je Voren.

Neočekivani poklon ruskog lidera uslijedio je nakon što su reporteri ruske državne televizije Kanal 1 uoči posjete Vladimira Putina slučajno sreli Vorena na ulicama Ankoridža pre samita. Reporteri su se zaustavili da se dive Vorenovom motociklu, koji proizvodi Ural, fabrika osnovana 1941. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu.

️ An unexpected twist in Anchorage: Mark Warren, longed for spare parts for his Russian ‘Ural’ bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir Putin via Russian diplomats



Sanctions just spark a presidential gift!pic.twitter.com/YIJzTVCFsm — RT (@RT_com)August 18, 2025

Voren je rekao novinaru Valentinu Bogdanovu da se mučio da nabavi rezervne dijelove za motocikl, uključujući i novi starter. Ural, čije je sjedište za Ameriku u državi Vašington, saopštio je da se svi njegovi motocikli sklapaju u Kazahstanu.

Vozila su poznata po prikolicama i prvobitno su razvijena za upotrebu sovjetske vojske tokom Drugog svetskog rata na Istočnom frontu. Kompanija je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini, jer su sankcije onemogućile izvoz vozila.

(Kurir/Mondo)