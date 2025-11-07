Bivša Mis Jugoslavije je udajom za šeika promijenila život iz korijena. Sada je ispričala ko je zapravo kumovao njihovom upoznavanju.

Život jedne od najbogatijih Srpkinja intrigira mnoge, a udajom za arapskog biznismena Saida Bin Draija prije više od 20 godina, svijet joj se okrenuo naglavačke.

Tada Jelena Jakovljević, 1998. je osvojila izbor za Mis Jugoslavije, nakon čega je započela uspješnu manekensku karijeru, a tata ju je, kako je navela, sve do 18 godine pratio na svim izborima i revijama.

"I ja sam mu previše": Jelena Bin Drai, bivša mis Jugoslavije progovorila o braku sa bogatim šeikom

Jelena Bin Drai (46) rijetko daje intervjue, a sada je u razgovoru sa Robertom Čobanom u emisiji "Sve u 16" na K1, otkrila kako je upoznala supruga, kako je izgledala njena karijera, te da planira da obilježi "srebrnu svadbu" uskoro. Odgovorila je i na pitanje koje se uvek vezuje za njeno ime - da li njen suprug pored nje ima još žena - što se pitaju mnogi vođeni pričama o haremima i tradiciji u nekim arapskim zemljama.

Na početku razgovora, Jelena je navela da rijetko daje intervjue ali da je sada napravila izuzetak, a na pitanje Roberta Čobana da li je gledala emisiju sa Cecom, rekla je: "Ceca je uvijek lijepa i nezaboravna je".

"Nisam govorila engleski jezik"

Jelena je ispričala kako je izgledala njena manekenska karijera, te da joj je izmakla filmska karijera u Bolivudu:

"Ne moram uopšte da budem skromna, moje fizičke predispozicije su mi pomogle - bile su 'on point' (na mjestu) ali neznanje engleskog jezika me je totalno dotuklo."

"Međutim, u to vrijeme ja sam se jako zbližila sa Predragom Vitasom, on je bio suprug Vesne De Vinče. Pomagao mi je dosta prilikom priprema za izbor za Mis svijeta i bio mi je kao otac, ali se razbolio. Krili su od mene da ima kancer i ja sam otišla na izbor za Mis svijeta ne znajući da je bio posljednji put da ga vidim", priča Jelena i nastavlja:

"Moj fokus je bio da se vratim nazad i vidim se sa Predragom, na arhitekturi, na tadašnjem momku, a ne na pobkedi. Preminuo je par dana posle mog povratka, nisam uspjela ni da se pozdravim sa njim".

"U Indiji sam 2004. napravila najveći uspjeh, uradila sam nebrojeno mnogo kampanja, velikih kampanja. Prva sam strankinja koja se našla na naslovnoj strani L'Officiel magazina u Indiji. Super sam prošla tamo zato što imam taj izgled kao Evropljanka, ali sam tu negdje između mediteranskog tipa, Induskinje, Libanke, Arapkinje, tako da mogu da prođem na bilo kom tržištu."

"Izvukla sam deblji kraj": Kako joj je izmakla karijera u Bolivudu

"Prije mene je djevojka koja je bila popularna u bolivudskim filmovima, tačnije muzičkim segmentima u Bolivudu, bila Jana Gupta, inače porijeklom iz Češke, udata za čovjeka iz Indije, njihovog čuvenog slikara. Planirala je da se povuče i ode sa scene u to vrijeme, i trebala im je nova 'it girl' koja će se pojavljivati u tim muzičkim segmentima i snimati filmove".

"Bili su očajni jer nisu mogli da izaberu odgovarajuću djevojku od 1,3 milijarde ljudi. Ja sam se u tom momentu pojavila kao inostrani model, međutim, s obzirom da sam bila Mis Jugoslavije, da sam već uradila jako puno kampanja u Dubaiju, a Dubaiji i Indija su nevjerovatno povezani, logično je bilo da ću ja biti ta koja će da preuzme Janinu ulogu. Dobila sam LAKME kampanju, koju kada dobiješ ti si narednih godina top u bolivudskoj industriji, kao i tri filma, od kojih sam 1 snimila. Trebala sam da odradim te filmove, došla sam na premijeru prvog i bukvalno ali sam vraćena sa aerodroma u Dubaiju, ni dan danas ne znam zašto".

"Katrina Kaif koja je dobila sve moje poslove koje sam ja trebala da odradim, preuzela je to na jedan vrlo 'suptilan način', tako što su me se ona i Selman Kan riješili. Poslije ovoliko godina znam da je to tačno, jer sam dobila potvrdu".

"Prošla sam mnogo bolje u Dubaiju od nje"

Nakon sabotiranja njene karijere, Jelena otkriva da je svoju sreću pronašla udajom za nasljednika bogate imperije Bin Drai.

"Mnogo sam bolje prošla nego ona. Sve je u mom životu došlo i sjelo tamo gdje je i trebalo, na pravi način".

Pogledajte palatu u kojoj Jelena danas živi u Dubaiju:

Ko je Said Bin Drai?

Said Bin Drai je vlasnik kompanije "Bin Drai Capital" koja se bavi nekretninama i izgradnjom komercijalnih, rezidencijalnih i industrijskih objekata. Osim toga, poseduju i nekoliko vrtića, bolnicu, te brojne luksuzne spa centre koje vodi njegova supruga Jelena.

Said potiče iz bogate arapske porodice, i dalji je rođak jednog od šeika, osnivača Emirata. Njegov deda bavio se "lovom" na bisere, što je bilo glavno zanimanje imućnih u vrijeme prije nego što je pronađena nafta. Njegova majka je porijeklom iz Engleske, a otac je bio ministar protokola vlade UEA i prvi čovek pravosuđa ove arapske zemlje. Završio je političke nauke i međunarodno pravo na Kent univerzitetu.

Sudbinski susret sa budućim suprugom milionerom

Jelena otkriva da je dolaskom u Dubaji slušala da Said važi za najpoželjnijeg neženju, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja-braće.

"Već sam bila nekih 7 mjeseci u vezi sa Saidom kada sam se bavila karijerom u Indiji. Došla sam 2001. godine i sve djevojke su pričale o Saidu u to vrijeme. Bio je najpoželjniji, ali nije moglo do njega nikako da se dođe. U suštini, u to vrijeme me nije ni zanimao, jer sam slušala samo priče o njemu i bilo mi je interesantno da toliko njih priča o nekom tamo super-zgodnom tipu, čiji tata je jedan od najuticajnijih i najbogatijih ljudi. U to vrijeme sam imala dečka, putovala, radila sam, odlazila za Srbiju svakih mjesec i po - dva", priča Jelena, a onda se desio sudbonosni susret:

"A onda, ne znam da li se to nekada nekome desilo u životu, vjerovatno jeste - onog momenta kada sam vidjela Saida na tim vratima koja je on otvorio, i ušao u tu prostoriju u kojoj sam bila, mislila sam da je mene šlog udario, bukvalno! Znala sam da je on taj. To je bilo u vili naših zajedničkih prijatelja - moj najbolji drug u Dubaiju i Saidov, su rođena braća, bili smo na večeri kod tog mog druga. Ja sam se izmakla da pogledam ko je otvorio vrata kada su ušli u lobi - bukvalno me je šlog udario kada sam ga vidjela. Ja sam znala da je to on i da ću se udati za njega!"

Pogledajte još slika sa naslednicima:

Odgovorila na glasine da Said ima više žena

Ostatak je istorija, par je dobio četvoro djece zajedno, a Jelena se osvrnula na glasine koje godinama prate njen brak, posebno na nagađanja o tome da li njen suprug ima više žena.

"Po novinama se više ne piše da Said dovodi novu ženu svaka tri mjeseca. A što bi rekla moja mama - i ja sam mu previše", rekla je kroz smijeh.

Bonus video:

Pogledajte 00:00 JELENA BIN DRAI U DUBAIJU LUDUJE UZ SRPSKE HITOVE Izvor: Amtv Izvor: Amtv

