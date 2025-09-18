Djevojka iz Srbije plijeni pažnju građana Beča: Anđela vozi tramvaj i razbija predrasude (Foto)

Anđela Bosić (28) iz Sente svakog dana vozi tramvaj ulicama Beča i uspješno ruši predrasude da je kabina vozača "muško mjesto". Iako je put do ove pozicije bio izazovan, Anđela je pokazala da posvećenost, disciplina i znanje ne poznaju pol.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Dok mnogi još uvijek misle da je kabina tramvaja "muško mjesto", Anđela Bosić (28) iz Sente svakodnevno razbija te predrasude vozeći tramvaj ulicama Beča.

Iako nije naišla na velike prepreke kao žena u ovom poslu, njen put nije bio jednostavan, od obuke na njemačkom jeziku, smjenskog rada i odgovornosti, do dokazane stručnosti u sistemu u kom greške nisu dozvoljene. Ova mlada djevojka u Beču živi od 2019. godine, u Austriji 10 godina. Završila je Ekonomsku školu u Brčkom.

"Motivaciju sam pronašla u želji da radim odgovoran i dinamičan posao, takođe smatram da je ovo izuzetno sigurno i stabilno radno mjesto što mi daje osjećaj sigurnosti i dugoročnog profesionalnog razvoja", priča Anđela.

Njena obuka za vozačicu tramvaja trajala je tri mjeseca, a obuhvatila je teorijske i praktične dijelove.

"Potrebno je veoma dobro poznavanje njemačkog jezika, minimum 21 godina, zdravstvena sposobnost, spremnost na rad u smjenama. Kao žena u ovoj profesiji nisam nailazila na velike poteškoće, naprotiv iznenađena sam brojnim pozitivnim reakcijama putnika. Radim prve i druge smjene. Najranija smjena počinje već u 4 ujutru, a najkasnija može da traje do pola 2 noću. Smjene traju do 9h, vozimo najvise 3-4h, zatim slijedi pauza", navodi ona.

Kaže da je do sada imala jednu nezgodu bez velikih posljedica.

"Veoma često se dešava da pješaci prelaze na mjestima koja nisu predviđena za prelazak pješaka što je izuzetno opasno jer mnogi ne znaju da je moj put kočenja znatno duži pogotovo kod lošeg stanja šina dolazi do proklizavanja (lišće, mokre šine). Loše parkirana vozila koja blokiraju prolaz i putnici koji često blokiraju vrata svjesno ili nesvjesno su neke od poteškoća koje doživljavam često", navodi Anđela.

Podršku porodice nije imala u početku njene ideje da se bavi ovim poslom.

"Smatrali su da sam kao žena više izložena opasnosti u ovom poslu, međutim kad sam počela da radim mišljenja su se promijenila i ponosni su što sam jedna od mnogih djevojaka koja uspješno obavlja ovaj posao. Obuka koju smo prošli je opširna i velika pažnja je usmjerena na sigurnost radnika u ovom poslu. Nisam jedina djevojka koja obavlja ovaj posao, 17% je žena zaposleno u firmi", kaže ona.

Anđela snimke iz tramvaja redovno objavljuje na društvenim mrežama, te je pojedine motivisala da umjesto automobilom na posao putuju javnim prevozom.

"Za ovih 10 godina u Austriji stekla sam mnoga radna iskustva koja će mi sigurno biti od koristi ako jednog dana odlučim da se vratim za Srbiju ili Bosnu, za sada sam zadovoljna ovdje", navodi Anđela, bivša bodibilderka i sertifikovani personalni trener.

(Kurir/MONDO)