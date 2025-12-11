Požar u Laktašima, gorjelo 600 bala sijena (FOTO)

Noćas je u Laktašima izbio požar u štali u kojoj je bilo 600 bala sijena. Vatrogasci gasili vatru više od pet i po sati.

Izvor: Vatrogasci Laktaši

Kako su objavili vatrogasci Laktaša na svom Facebok profilu, u intervenciji u selu Mrčevci je učestvovalo 11 vatrogasaca, a na gašenju požara utrošena je izuzetno velika količina vode.

"Tokom sinoćnje intervencije u selu Mrčevci 11 pratećih kamiona isporučilo je ukupno 88.000 litara, a dodatno je jedan navalni kamion obezbijedio još 4.000 litara, što čini ukupno 92.000 litara vode upotrebljenih za lokalizaciju i konačno gašenje požara", naveli su u svojoj objavi.

Istakli su da ovakva količina utrošene vode i angažovanog ljudstva jasno pokazuje koliki je bio obim požara i koliko je ozbiljna i zahtjevna bila čitava operacija gašenja.

