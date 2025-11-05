logo
Vatrogasci danima saniraju požarište u Svetoj Nedelji: Gorjelo 200.000 guma

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vatrogasci u Svetoj Nedelji i dalje saniraju požarište u firmi koja se bavi prodajom i montažom guma, dok nema znatnog zagađenja vazduha.

Vatrogasci još gase požar guma u Hrvatskoj Izvor: Screenshot/MediaservisHR

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar" saopšteno je da prema trenutno dostupnim podacima, nema pokazatelja o znatnom narušavanju kvaliteta vazduha na naseljenim područjima, ali da nastavljaju da prate situaciju.

U preventivne svrhe i danas se, građanima koji borave u zapadnom i jugozapadnom dijelu Zagreba, te u Svetoj Nedelji, preporučuje da danas izbjegavaju intenzivniju fizičku aktivnost na otvorenom, prenose hrvatski mediji.

Vatrogasci navode da požar još gase i da rade na takozvanom dogašavanju jer je riječ o veoma zapaljivom materijalu, gumama, pa vatra stalno izbija.

Nakon što vatrogasci završe posao, na teren će izaći policija koja će započeti uviđaj.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec sinoć je rekao da se zapalilo oko 200.000 guma.

Veliki požar u skladištu guma firme "Pneumatik" u Svetoj Nedelji planuo je juče oko 11.00 časova. Veliki i gusti crni dim bio je vidljiv iz svih gradskih naselja, Samobora, te zapadnog dijela Zagreba.

U gašenju požara učestvovalo je pedesetak vatrogasaca sa više od 20 vatrogasnih vozila.

(Srna)

