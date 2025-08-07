logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počeli pregovori o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u MUP-u Srpske

Počeli pregovori o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u MUP-u Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sindikat radnika unutrašnjih poslova Srpske danas su zvanično počeli pregovore o novom kolektivnom ugovoru, jer važeći ističe krajem avgusta.

Kolektivni ugovor MUP RS Izvor: Vlada RS

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i Sindikat radnika unutrašnjih poslova Srpske danas su i formalno počeli pregovore u vezi sa donošenjem novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Srpske, s obzirom da sadašnji ugovor ističe krajem avgusta.

Pregovarački timovi MUP-a i Sindikata treba da usaglase pravni okvir u kome će biti definisana prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i radnika, saopšteno je iz MUP-a.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ