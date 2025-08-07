Počeli pregovori o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u MUP-u Srpske

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sindikat radnika unutrašnjih poslova Srpske danas su zvanično počeli pregovore o novom kolektivnom ugovoru, jer važeći ističe krajem avgusta.

Izvor: Vlada RS

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i Sindikat radnika unutrašnjih poslova Srpske danas su i formalno počeli pregovore u vezi sa donošenjem novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Srpske, s obzirom da sadašnji ugovor ističe krajem avgusta.

Pregovarački timovi MUP-a i Sindikata treba da usaglase pravni okvir u kome će biti definisana prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i radnika, saopšteno je iz MUP-a.

(MONDO)