Dodik reagovao na stav Delegacije EU u BiH: Očekivali smo da poštuju Ustav i suverenitet BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je sve teže razumjeti stavove Delegacije EU u BiH, koju je pozvao da sebi postavi pitanje o tome ko ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet BiH.
Povodom navoda iz Delegacije EU u BiH da od vlasti u Srpskoj očekuje da poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak BiH, Dodik je upitao ko je ugrozio teritorijalni integritet i suverenitet BiH i zašto se to pitanje upućuje vlastima u Srpskoj?
"Postavite ga sebi. Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverenitet BiH. Prestali smo se nadati", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Iz Delegacije EU u BiH su povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma naveli da je presuda Suda BiH u predmetu protiv predsjednika Dodika "konačna i obavezujuća i da se mora poštovati".
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.
Referendumsko pitanje glasi: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku"?
