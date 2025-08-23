Evropska unija se oglasila o odlukama NSRS-a

Delegacija Evropske unije u BiH oglasila se o jučerašnjim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

U objavi na društvenoj mreži X ističe se da je podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa.

"Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine", navodi se između ostalog u saopštenju Delegacije EU.