Evropska unija se oglasila o odlukama NSRS-a

Delegacija Evropske unije u BiH oglasila se o jučerašnjim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.
U objavi na društvenoj mreži X ističe se da je podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa.
"Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine", navodi se između ostalog u saopštenju Delegacije EU.
— EU in Bosnia and Herzegovina (@eubih)August 23, 2025