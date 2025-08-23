logo
Evropska unija se oglasila o odlukama NSRS-a 1

Evropska unija se oglasila o odlukama NSRS-a

Autor Dušan Volaš
1

Delegacija Evropske unije u BiH oglasila se o jučerašnjim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

U objavi na društvenoj mreži X ističe se da je podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa.

"Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine", navodi se između ostalog u saopštenju Delegacije EU.

EU NSRS

Drago

Koga zanima stav EU? Već godinama podržavaju nepravdu na Kosovu! Samo kao nešto osuđuju a nikada ništa da urade da poprave narušenu pravdu ili svoj imidž.

