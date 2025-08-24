logo
Najavljeno povećanje plata u Srpskoj, kao i formiranje fonda dječije štednje

Autor Dragana Božić
0

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, rekao je da želi i da će to biti mjera njegovog uspjeha da do kraja sljedeće godine u Srpskoj prosječna plata bude 1.000 evra.

Dodik najavio povećanje plata Izvor: Shutterstock

"Povećaćemo minimalnu platu za prvu kategoriju od Nove godine sa 900 na 1.100 KM bez obzira kakvo stanje bude. Druga kategorija će od 1.200 ići 1.400 KM, dakle visoka stručna sprema", rekao je Dodik za RTRS.

On je dodao da se pokazalo da mjere povećanja minimalne plata donosi poboljšanje u ekonomiji.

"Čućemo ponovo poslodavce ali mislimo da se društvo ne može graditi na jeftinoj radnoj snazi, neplaćenoj, to je demoralizacija", naveo je Dodik.

Gostujući u Јutarnjem programu, Dodik je rekao da će insistirati i na formiranju fonda dječije štednje, što znači da će, kada o tome bude donesen zakon, država evidentirati svako novorođeno dijete i uplatiti u fond na njegovo ime 1.000 KM.

"Godišnje će tu biti 30 do 35 milona KM. Taj fond će kupiti obveznice Srpske uz određenu kamatu, a kada osoba, na čije ime je po rođenju u fond uplaćeno 1.000 KM, napuni 18 godina imaće 140.000 KM i moći će da ih koristi pod uslovom da ostane u Srpskoj", rekao je Dodik.

(Srna/Mondo)

