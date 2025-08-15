logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sindikalna potrošačka korpa u FBiH u julu premašila 3.200 KM

Sindikalna potrošačka korpa u FBiH u julu premašila 3.200 KM

Autor Dušan Volaš
0

U FBiH sindikalna potrošačka korpa za jul iznosi 3.202 KM, izračunao je Savez samostalnik sindikata FBiH.

Sindikalna potrošačka korpa za jul Izvor: Shuterstock

Prosječna isplaćena plata u Federaciji BiH za maj iznosila je 1.590 KM, dok je minimalna plata, prema Odluci Vlade FBiH, 1.000 KM.

Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,64 odsto, dok je pokrivenost minimalnom platom 31,22 odsto.

Iz FBiH navode i da je prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četvoročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece , pri čemu je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Sama potrošačka korpa obuhvata kategorije prehrane (45,35 procenata), stanovanja i komunalne usluge (14,41), higijene i održavanja zdravlja (9,65), obrazovanja i kulture (8,12), odjeće i obuće (11,24), prevoza (4,99), te održavanja domaćinstva (6,25 procenata).

U saopštenju se navodi da su u kategoriji prehrane korištene cijene iz tri trgovačka centra za ukupno 86 artikala, a kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, obuhvaćeni su troškovi za 10 stavki, dok su u kategoriji stanovanja i komunalnih usluga uzeti u obzir troškovi za šest stavki.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

potrošačka korpa potrošači plata

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ