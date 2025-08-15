Sindikalna potrošačka korpa u FBiH u julu premašila 3.200 KM

U FBiH sindikalna potrošačka korpa za jul iznosi 3.202 KM, izračunao je Savez samostalnik sindikata FBiH.

Prosječna isplaćena plata u Federaciji BiH za maj iznosila je 1.590 KM, dok je minimalna plata, prema Odluci Vlade FBiH, 1.000 KM.

Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,64 odsto, dok je pokrivenost minimalnom platom 31,22 odsto.

Iz FBiH navode i da je prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četvoročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece , pri čemu je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Sama potrošačka korpa obuhvata kategorije prehrane (45,35 procenata), stanovanja i komunalne usluge (14,41), higijene i održavanja zdravlja (9,65), obrazovanja i kulture (8,12), odjeće i obuće (11,24), prevoza (4,99), te održavanja domaćinstva (6,25 procenata).

U saopštenju se navodi da su u kategoriji prehrane korištene cijene iz tri trgovačka centra za ukupno 86 artikala, a kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, obuhvaćeni su troškovi za 10 stavki, dok su u kategoriji stanovanja i komunalnih usluga uzeti u obzir troškovi za šest stavki.

