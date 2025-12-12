logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Centralna banka BiH podsjeća : Stare novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM moguće zamijeniti do 31. decembra

Centralna banka BiH podsjeća : Stare novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM moguće zamijeniti do 31. decembra

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Centralna banka BiH podsjeća građane da do kraja godine u komercijalnim bankama mogu zamijeniti novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM iz perioda od 1998. do 2009. godine, koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

U saopštenju se građani i pravna lica pozivaju da do 31. decembra ove godine izvrše zamjenu u komercijalnim bankama, te napominje da će zamjena novčanica koje su povučene iz opticaja od 1. januara naredne godine biti moguća u Centralnoj banci u Sarajevu i Banjaluci.

Uslov za zamjenu je da su novčanice cijele, bez znakova oštećenja ili obojenja.

Za iznose u vrijednosti manjoj od 5.000 KM podnosilac zahtjeva je dužan dokazati svoj identitet, a za one iznad i "zahtjev za zamjenu vanopticajnih KM novčanica", koji će biti dostupan na internet stranici Centralne banke ili na lokaciji na kojoj će se obavljati zamjena.

Za iznose od 20.000 KM ili više, uz obrazac obavezna je i najava dolaska najmanje 48 časova ranije, imejlom: [email protected] i [email protected].

Riječ je o novčanicama koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja još 31. decembra 2024. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

novac Centralna banka Bih zamjena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ