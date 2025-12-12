Centralna banka BiH podsjeća : Stare novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM moguće zamijeniti do 31. decembra

Centralna banka BiH podsjeća građane da do kraja godine u komercijalnim bankama mogu zamijeniti novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM iz perioda od 1998. do 2009. godine, koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

U saopštenju se građani i pravna lica pozivaju da do 31. decembra ove godine izvrše zamjenu u komercijalnim bankama, te napominje da će zamjena novčanica koje su povučene iz opticaja od 1. januara naredne godine biti moguća u Centralnoj banci u Sarajevu i Banjaluci.

Uslov za zamjenu je da su novčanice cijele, bez znakova oštećenja ili obojenja.

Za iznose u vrijednosti manjoj od 5.000 KM podnosilac zahtjeva je dužan dokazati svoj identitet, a za one iznad i "zahtjev za zamjenu vanopticajnih KM novčanica", koji će biti dostupan na internet stranici Centralne banke ili na lokaciji na kojoj će se obavljati zamjena.

Za iznose od 20.000 KM ili više, uz obrazac obavezna je i najava dolaska najmanje 48 časova ranije, imejlom: [email protected] i [email protected].

Riječ je o novčanicama koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja još 31. decembra 2024. godine.