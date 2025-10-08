Centralna banka BiH: Inflacija usporava, ali cijene neće padati

Najnoviji rezultati ankete o inflatornim očekivanjima, koju kvartalno provodi Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), pokazuju blage oscilacije u predviđanjima za naredni period.

Izvor: Shuterstock

Prema istraživanju iz septembra 2025. godine, očekivana inflacija za tekuću godinu sada iznosi 3,5%, što predstavlja blagi rast od 0,1 procentnog poena u odnosu na junska predviđanja. Istovremeno, očekivanja za 2026. godinu bilježe smanjenje, sa 3,2% u junu na 3,1% u septembarskom krugu anketiranja.

Iako vijest o smanjenju inflatornih očekivanja za 2026. može zvučati ohrabrujuće, iz Centralne banke naglašavaju ključnu stvar - da to ne znači pad cijena proizvoda i usluga.

U saopštenju se pojašnjava da je riječ isključivo o usporavanju rasta očekivanih inflatornih pritisaka.

"U praktičnom smislu, to olakšava usklađivanje ponude i potražnje, te doprinosi efikasnijem donošenju ekonomskih politika", pojašnjavaju iz Centralne banke.

Posljedično, kako navode, jačaju očekivanja u pogledu rasta raspoloživog dohotka, što je često povezano s većim realnim rastom plata.

Iz Banke ističu da za privredu, stabilna inflacijska očekivanja znače veću predvidivost u poslovanju, investiranju i strateškom planiranju, te dodaju da u takvom okruženju, ukupna ekonomska klima postaje pogodnija za održiv rast i razvoj.

"Nastavak provođenja ankete o očekivanoj inflaciji je od ključnog značaja jer omogućava pravovremeno praćenje promjena u percepciji ekonomskih aktera, što pomaže donosiocima politika efikasnije reakcije i održavanje makroekonomske stabilnosti", ističu iz CCBiH.

Centralna banka kvartalno provodi Anketu o inflatornim očekivanjima, u skladu s rastućim interesom domaćih i stranih institucija.

"Učesnici ankete su i dalje predstavnici finansijskog sektora – komercijalne banke i osiguravajuća društva, a cilj ankete je da pruži vrijedne uvide u percepciju i očekivanja različitih aktera u ekonomiji", napominju iz CCBiH.