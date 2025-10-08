logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Centralna banka BiH: Inflacija usporava, ali cijene neće padati

Centralna banka BiH: Inflacija usporava, ali cijene neće padati

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Najnoviji rezultati ankete o inflatornim očekivanjima, koju kvartalno provodi Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), pokazuju blage oscilacije u predviđanjima za naredni period.

Centralna banka o inflaciji i cijenama u BiH Izvor: Shuterstock

Prema istraživanju iz septembra 2025. godine, očekivana inflacija za tekuću godinu sada iznosi 3,5%, što predstavlja blagi rast od 0,1 procentnog poena u odnosu na junska predviđanja. Istovremeno, očekivanja za 2026. godinu bilježe smanjenje, sa 3,2% u junu na 3,1% u septembarskom krugu anketiranja.

Iako vijest o smanjenju inflatornih očekivanja za 2026. može zvučati ohrabrujuće, iz Centralne banke naglašavaju ključnu stvar - da to ne znači pad cijena proizvoda i usluga.

U saopštenju se pojašnjava da je riječ isključivo o usporavanju rasta očekivanih inflatornih pritisaka.

"U praktičnom smislu, to olakšava usklađivanje ponude i potražnje, te doprinosi efikasnijem donošenju ekonomskih politika", pojašnjavaju iz Centralne banke.

Posljedično, kako navode, jačaju očekivanja u pogledu rasta raspoloživog dohotka, što je često povezano s većim realnim rastom plata.

Iz Banke ističu da za privredu, stabilna inflacijska očekivanja znače veću predvidivost u poslovanju, investiranju i strateškom planiranju, te dodaju da u takvom okruženju, ukupna ekonomska klima postaje pogodnija za održiv rast i razvoj.

"Nastavak provođenja ankete o očekivanoj inflaciji je od ključnog značaja jer omogućava pravovremeno praćenje promjena u percepciji ekonomskih aktera, što pomaže donosiocima politika efikasnije reakcije i održavanje makroekonomske stabilnosti", ističu iz CCBiH.

Centralna banka kvartalno provodi Anketu o inflatornim očekivanjima, u skladu s rastućim interesom domaćih i stranih institucija.

"Učesnici ankete su i dalje predstavnici finansijskog sektora – komercijalne banke i osiguravajuća društva, a cilj ankete je da pruži vrijedne uvide u percepciju i očekivanja različitih aktera u ekonomiji", napominju iz CCBiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Centralna banka Bih inflacija cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ