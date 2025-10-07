Voćari ljuti zbog cijena: Tvrde da prodaju jabuku za 70 feninga, a u marketima i pijacama je i do 4 KM

U Republici Srpskoj pri kraju je berba jabuke, rod i kvalitet lošiji su od očekivanog, a cijena u marketima nerealno visoka, izjavio je Srni predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.

Izvor: Shutterstock

Dojčinović je naveo da se cijena kod proizvođača kreće od 0,50 KM po kilogramu za industrijsku jabuku, te od 0,70 KM do 0,90 KM za konzumnu jabuku u zavisnosti od sorte, ali da u marketima dostiže od 2,80 do čak četiri KM.

"Cijene su malo nerealne u marketima, ali i na pijacama gdje zna čak biti i skuplje. Nije realno da cijena u marektu bude dva do tri puta veća od proizvođačke. Voćari daju po cijenama koje su upitne da li će opravdati proizvodnju", rekao je Dojčinović.

On je ukazao na to da jabuka koja se ne proda i propadne ide na teret proizvođača koji marketima predaju voće.

"Jabuka bi se brže prodavala da je cijena niža u marketima i ne bi propadala. Sa ovom cijenom se kupuje na komad", naveo je Dojčinović.

On smatra da marketima ne bi trebalo da bude problem da snize cijenu jabuka, jer su na istom ako prodaju manju količinu za veću cijenu ili više jabuke za nižu cijenu, a proizvođači bi u drugom slučaju bili na dobitku.

Dojčinović je pojasnio da veliki otkupljivači neće da otkupe jabuku jer nemaju dobru tehnologiju čuvanja, zato su proizvođači prinuđeni da je predaju, pa da zarade tek nakon što voće bude prodato.

"Kada predam 10 tona i propadne pet, tri ili tona, to je propalo moje jer nisam naplatio. Kada dogovorimo cijenu 0,80 KM do jedne KM, nikada nismo dobili više od 0,60 KM do 0,65 KM za kilogram. Zato su voćari u teškoj poziciji. Nikada ne znamo koliko ćemo novca dobiti", rekao je Dojčinović.

On je naveo da se novac dobije odmah jedino na crnom tržištu, ali da u tom slučaju nema subvencije koju daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

"Subvencije od 0,20 KM po kilogramu su solidne. Borimo se da sve predamo preko računa i dobijemo subvenciju. To je veliki novac za one koji proizvode veću količinu. Za 10 tona jabuke dobijemo 2.000 KM", naveo je Dojčinović.

On je napomenuo da je veoma dobra pomoć koju dobijaju i u vidu 100.000 besplatnih sadnica, jer će svaki proizvođač imati pravo da uzme 4.000 sadnica po hektaru, što je 24.000 KM bespovratnih sredstava, kao i 70 odsto pomoći za protivgradnu mrežu, što je oko 45.000 KM.

Dojčinović je zaključio da voćari u Republici Srpskoj, bez obzira na to što ih je za oko 50 odsto manje nego ranijih godina, sigurno mogu podmiriti domaće tržište, ali da se uprkos tome voće uvozi.