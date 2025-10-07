logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Voćari ljuti zbog cijena: Tvrde da prodaju jabuku za 70 feninga, a u marketima i pijacama je i do 4 KM

Voćari ljuti zbog cijena: Tvrde da prodaju jabuku za 70 feninga, a u marketima i pijacama je i do 4 KM

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj pri kraju je berba jabuke, rod i kvalitet lošiji su od očekivanog, a cijena u marketima nerealno visoka, izjavio je Srni predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.

Jabuke Izvor: Shutterstock

Dojčinović je naveo da se cijena kod proizvođača kreće od 0,50 KM po kilogramu za industrijsku jabuku, te od 0,70 KM do 0,90 KM za konzumnu jabuku u zavisnosti od sorte, ali da u marketima dostiže od 2,80 do čak četiri KM.

"Cijene su malo nerealne u marketima, ali i na pijacama gdje zna čak biti i skuplje. Nije realno da cijena u marektu bude dva do tri puta veća od proizvođačke. Voćari daju po cijenama koje su upitne da li će opravdati proizvodnju", rekao je Dojčinović.

On je ukazao na to da jabuka koja se ne proda i propadne ide na teret proizvođača koji marketima predaju voće.

"Jabuka bi se brže prodavala da je cijena niža u marketima i ne bi propadala. Sa ovom cijenom se kupuje na komad", naveo je Dojčinović.

On smatra da marketima ne bi trebalo da bude problem da snize cijenu jabuka, jer su na istom ako prodaju manju količinu za veću cijenu ili više jabuke za nižu cijenu, a proizvođači bi u drugom slučaju bili na dobitku.

Dojčinović je pojasnio da veliki otkupljivači neće da otkupe jabuku jer nemaju dobru tehnologiju čuvanja, zato su proizvođači prinuđeni da je predaju, pa da zarade tek nakon što voće bude prodato.

"Kada predam 10 tona i propadne pet, tri ili tona, to je propalo moje jer nisam naplatio. Kada dogovorimo cijenu 0,80 KM do jedne KM, nikada nismo dobili više od 0,60 KM do 0,65 KM za kilogram. Zato su voćari u teškoj poziciji. Nikada ne znamo koliko ćemo novca dobiti", rekao je Dojčinović.

On je naveo da se novac dobije odmah jedino na crnom tržištu, ali da u tom slučaju nema subvencije koju daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

"Subvencije od 0,20 KM po kilogramu su solidne. Borimo se da sve predamo preko računa i dobijemo subvenciju. To je veliki novac za one koji proizvode veću količinu. Za 10 tona jabuke dobijemo 2.000 KM", naveo je Dojčinović.

On je napomenuo da je veoma dobra pomoć koju dobijaju i u vidu 100.000 besplatnih sadnica, jer će svaki proizvođač imati pravo da uzme 4.000 sadnica po hektaru, što je 24.000 KM bespovratnih sredstava, kao i 70 odsto pomoći za protivgradnu mrežu, što je oko 45.000 KM.

Dojčinović je zaključio da voćari u Republici Srpskoj, bez obzira na to što ih je za oko 50 odsto manje nego ranijih godina, sigurno mogu podmiriti domaće tržište, ali da se uprkos tome voće uvozi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

voće jabuka cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ