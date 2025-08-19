Trenutno na kriminalističkoj obradi: Uhapšen sin Sanina Muse zbog napada na novinara Avdu Avdića

Abdulaziz Musa, sin vođe pokreta "Vjera, narod, država" Sanina Muse, uhapšen je danas u Sarajevu zbog napada na novinara Avdu Avdića.

Izvor: Shutterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su Musu po nalogu dežurnog tužioca zbog krivičnog djela nanošenje povreda iz mržnje, saopšteno je iz tužilaštva Kantona Sarajevo.

On je trenutno na kriminalističkoj obradi, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva.

Federalni mediji su objavili da je Abdulaziz Musa napao danas Avdića u sarajevskom naselju Grbavica.

Avdića je u proteklom periodu Sanin Musa prozivao putem "Fejsbuk" stranice.

Federalna uprava policije nedavno je zabranila okupljanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu, koje je najavljivao Sanin Musa.

On je bivši pripadnik zloglasnog odreda "El mudžahedin", koji je bio u sastavu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, a njegovi pripadnici su od maja do septembra 1995. godine na Ozrenu izvršili neke od najokrutnijih i najbrutalnijih ratnih zločina nad Srbima.

Musi je martu 2022. godine zabranjen ulazak u Srbiju zbog propagiranja ekstremnog radikalizma i održavanja veze sa vehabijama i selefijama iz Srbije.

SRNA