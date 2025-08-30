Nakon tuče se zaletio autom u masu, ima mrtvih: Horor u Francuskoj, veliki broj povrijeđenih (Video)

Automobil je uletio u masu u Francuskoj, poginula je najmanje jedna osoba.

Izvor: X/AxelRonde/printscreen

U gradu Evrou u Normandiji u Francuskoj je automobil uletio u masu kada je poginula najmanje jedna osoba, piše britanski "Telegraf". Povrijeđeno je pet osoba, a osumnjičen je muškarac koji se zaletio u masu nakon svađe u vinskom baru.

Muškarac u tridesetim godinama je preminuo na licu mjesta. Od pet povrijeđenih, dvojica muškaraca zadobila su teške povrede.

"Izbio je sukob, uslijedilo je komešanje, a potom je vozilo udarilo u više osoba. Situacija se sada smirila. Istraga je u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti ove tragedije.

Želim da izrazim najdublje saučešće i solidarnost sa porodicama žrtava i njihovim bližnjima. Takođe pohvaljujem brzu reakciju policije i hitnih službi koje su odmah obezbijedile područje i pružile pomoć povrijeđenima", rekao je gradonačelnik Evroa Gij Lefran.

Policija je isključila terorizam kao motiv. Lokal u kom je izbio sukob prije ulijetanja vozila u masu je zatvoren po nalogu tužilaštva.

Évreux: une reconstitution numérique effectuée sur les lieux où une voiture a percuté un groupe de personnespic.twitter.com/pO2eC1SZh8 — BFMTV (@BFMTV)August 30, 2025

Kada je više desetina ljudi izašlo ispred vinskog bara, nepoznati muškarac je sjeo u automobil i zaletio se u masu. Uhapšena je jedna žena i dvojica muškaraca.

Tragedy in Normandy



In Évreux, a driver plowed into a group of people.

1 dead, 5 injured

Authorities investigating the incident.#France#Normandy#Breaking — PAndPPolitics (@PnPPolitics)August 30, 2025

