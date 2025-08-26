logo
Dječak iz Aleksinca pao sa vodopada i poginuo pred roditeljima: Strašna nesreća na Staroj planini

Dječak iz Aleksinca pao sa vodopada i poginuo pred roditeljima: Strašna nesreća na Staroj planini

Autor Nevena Davidović
0

Dijete koje je u pratnji roditelja boravilo na vodopadu Tupavica na Staroj planini, popevši se ka vrhu vodopada, okliznulo se i palo.

Dječak se okliznuo sa vodopada Tupavica i pao Izvor: Shutterstock/perspectivestock/Mondo/Stefan Stojanović

Dječak star 15 godina iz Aleksinca nastradao je juče na nakon što se okliznuo i pao sa vodopada Tupavica na Staroj planini, saznaje "Blic".

Vijest o strašnoj tragediji prenijela je i Televizija Pirot koja je navela da je ekipa Hitne pomoći, po izlasku na lice mjesta, mogla da konstatuje samo smrt dječaka. Prema informacijama do kojih je došla Televizija Pirot, kako je objavljeno na njihovoj Fejsbuk stranici, do tragedije je došlo juče nešto pre 15 sati.

"Dijete koje je u pratnji roditelja boravilo na vodopadu Tupavica na Staroj planini, popevši se ka vrhu vodopada, okliznulo se i palo. U Hitnoj medicinskoj pomoći Pirot, potvrđeno nam je da je, kada je ekipa ljekara stigla, mogla samo da konstatuje smrt", objavljeno je na Fejsbuk stranici Televizije Pirot.

Kako se navodi u objavi, riječ je o, kako kažu meštani sela Dojkinci, detetu uzrasta od 12 do 15 godina iz Aleksinca.

"Mještani kažu da je ovaj ishod usledio posle toga što je dijete pokušalo da stane na neki od kamena koji je obložen veoma klizavim i muljnim algama. Prema riječima meštana Dojkinaca, na lice mjesta izašli su i pripadnici PU Pirot i ekipe Hitne medicinske pomoći", navodi Televizija Pirot.

Vodopad Tupavica na kojem se desila tragedija u kojoj je nastradao dječak jedan je od najljepših i najposećenijih vodopada na Staroj planini. Nalazi se svega 50 metara od puta, što ga čini veoma lako dostupnim pa ga zato obilazi veliki broj turista i zaljubljenika u prirodne ljepote.

(Blic/MONDO)

