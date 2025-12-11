logo
Zelenski ne da Donbas: Tramp poslao saradnike u Kijev da natjeraju Ukrajinu da pristane

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Zelenski ne želi da preda Donbas Rusiji.

Zelenski ne da donbas Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je na svom "X" nalogu da je danas održao važan sastanak sa predstavnicima američke delegacije. Otkrio je da Amerikanci traže teritorijalne ustupke, prije svega Donbas, piše "Kijev Independent".

Američku delegaciju su činili državni sekretar Marko Rubio, sekretar odbrane Pit Hegset, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, zet američkog predsjednika Donalda Trampa - Džared Kušner, general vojske Kin i Džoš Grinbaum. Zelenski je saopštio 

"Rusija želi čitav Donbas. Mi to ne prihvatamo.

Vjerujem da će ukrajinski narod dati odgovor na ovo pitanje. Bilo u obliku izbora ili referenduma, ukrajinski narod mora da ima posljednju riječ", rekao je Zelenski i dodao da Vašington predlaže da se ruske trupe povuku iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, a da ostanu u Hersonu i Zaporožju što se navodi i u navodno konačnoj verziji prijedloga sporazuma o kraju rata.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.

Rusija Ukrajina Donbas pregovori SAD

