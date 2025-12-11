Zelenski ne da Donbas: Tramp poslao saradnike u Kijev da natjeraju Ukrajinu da pristane

Zelenski ne želi da preda Donbas Rusiji.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je na svom "X" nalogu da je danas održao važan sastanak sa predstavnicima američke delegacije. Otkrio je da Amerikanci traže teritorijalne ustupke, prije svega Donbas, piše "Kijev Independent".

Američku delegaciju su činili državni sekretar Marko Rubio, sekretar odbrane Pit Hegset, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, zet američkog predsjednika Donalda Trampa - Džared Kušner, general vojske Kin i Džoš Grinbaum. Zelenski je saopštio

"Rusija želi čitav Donbas. Mi to ne prihvatamo.

Vjerujem da će ukrajinski narod dati odgovor na ovo pitanje. Bilo u obliku izbora ili referenduma, ukrajinski narod mora da ima posljednju riječ", rekao je Zelenski i dodao da Vašington predlaže da se ruske trupe povuku iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, a da ostanu u Hersonu i Zaporožju što se navodi i u navodno konačnoj verziji prijedloga sporazuma o kraju rata.

Today, we have had a constructive and in-depth discussion with the American team on one of the three documents we are currently working on – the one on security guarantees. The U.S. was represented by Secretary Marco Rubio@SecRubio, Secretary Pete Hegseth@SecWar,@SteveWitkoff,…pic.twitter.com/gztUJHBOqn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)December 11, 2025

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.