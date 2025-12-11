Procurila konačna verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini? Sve o širenju NATO, ruskim milionima i razmjeni teritorija

Procurila nova verzija američkog prijedloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini, navodno je ovo konačna verzija.
Ukrajinski list "ZN.UA" objavio je tekst u kom se navodi da sadrži odredbe posljednje verzije američkog prijedloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini. Sve je počelo sa predlogom od 28 tačaka koji je odmah revidiran i skraćen na 19 tačaka zbog protesta Ukrajine, a ovo je sada verzija koja navodno predstavlja zvaničan dokument i stav Sjedinjenih Američkih Država.
Sve odredbe ove verzije raspoređene su u četiri dokumenta koji se nadovezuju jedan na drugi i zajedno navodno čine finalni prijedlog sporazuma. Dokumenti su poređani na sledeći način:
- Sporazum Ukrajine, Ruske Federacije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država - 20 tačaka
- Okvirne bezbjednosne garancije za Ukrajinu - tri tačke
- Obaveze Sjedinjenih Američkih Država prema NATO - četiri tačke
- Sporazum između Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država - 12 tačaka
U tekstu ukrajinskog lista se naglašava da sam dokument više liči na "koncept", a ne na ozbiljan međunarodni ugovor. Autor teksta čak ironično navodi da mu liči da je "tekst sastavljen na salveti golf kluba u Majamiju tokom pauze između rundi" aludirajući na američkog predsjednika Donalda Trampa koji je ljubitelj golfa i ima luksuznu vilu Mar-a-Lago na Floridi u Sjedinjenim Državama u kojoj često boravi.
BREAKING: DETAILS OF TRUMP’S NEW “PEACE PLAN” REVEALED — WHAT IS UKRAINE BEING PUSHED INTO?— NEXTA (@nexta_tv)December 11, 2025
ZN.UА claims to have obtained the latest version of the controversial proposal.
The document is divided into four sections, but the bottom line is clear: Ukraine is being asked to…pic.twitter.com/4NXnwOquj2
Kako glasi verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini koja je navodno konačna?
Ključne odredbe ove verzije sporazuma su dosta slične prethodnim verzijama. U tekstu se navodi da se od Ukrajine očekuje da napravi velike ustupke, i po pitanju dijelova svoje teritorije i političkih zahtjeva koje ima Kijev.
- Sjedinjene Američke Države traže da se poluostrvo Krim, Lugansk i Donjeck priznaju kao dio teritorije Ruske Federacije
- Proglašava se demilitarizovana zona u Donjecku, granica se povlači na liniji fronta
- Zaporožje i Herson se dijele "na pola", odnosno prema trenutnoj situaciji na frontu
- Povlačenje ruskih trupa iz ostalih dijelova Ukrajine koje su okupirale ruske trupe
- NATO se NEĆE širiti dalje na istok Evrope i NATO trupe neće biti u Ukrajini
- Ukrajina mora da smanji svoje vojne kapacitete, broj aktivnih profesionalnih vojnika ne smije da bude veći od 800.000
- Ukrajina dobija bezbjednosne garancije nalik "Članu 5" NATO pakta - kolektivna odbrana, bilo kakav napad na Ukrajinu tretiraće se kao napad na neku NATO članicu
- Izbori u Ukrajini moraju da se izdrže što prije na predlog američkog predsjednika Donalda Trampa
- Nuklearna elektrana Zaporožje bi ponovo počela sa radom pod kontrolom Sjedinjenih Država
- Ukrajina bi postala članica Evropske unije 1. januara 2027. godine
- Ruska zamrznuta sredstva bi djelimično bila iskorišćena na obnovu Ukrajine, dok bi preostali dio sredstava bio iskorišćen za projekte kojim bi koordinisao rusko-američki investicioni fond
Procurila konačna verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini? Sve o širenju NATO, ruskim milionima i razmjeni teritorija
Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.