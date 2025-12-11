Procurila konačna verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini? Sve o širenju NATO, ruskim milionima i razmjeni teritorija

Procurila nova verzija američkog prijedloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini, navodno je ovo konačna verzija.

Ukrajinski list "ZN.UA" objavio je tekst u kom se navodi da sadrži odredbe posljednje verzije američkog prijedloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini. Sve je počelo sa predlogom od 28 tačaka koji je odmah revidiran i skraćen na 19 tačaka zbog protesta Ukrajine, a ovo je sada verzija koja navodno predstavlja zvaničan dokument i stav Sjedinjenih Američkih Država.

Sve odredbe ove verzije raspoređene su u četiri dokumenta koji se nadovezuju jedan na drugi i zajedno navodno čine finalni prijedlog sporazuma. Dokumenti su poređani na sledeći način:

Sporazum Ukrajine, Ruske Federacije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država - 20 tačaka Okvirne bezbjednosne garancije za Ukrajinu - tri tačke Obaveze Sjedinjenih Američkih Država prema NATO - četiri tačke Sporazum između Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država - 12 tačaka

U tekstu ukrajinskog lista se naglašava da sam dokument više liči na "koncept", a ne na ozbiljan međunarodni ugovor. Autor teksta čak ironično navodi da mu liči da je "tekst sastavljen na salveti golf kluba u Majamiju tokom pauze između rundi" aludirajući na američkog predsjednika Donalda Trampa koji je ljubitelj golfa i ima luksuznu vilu Mar-a-Lago na Floridi u Sjedinjenim Državama u kojoj često boravi.

Kako glasi verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini koja je navodno konačna?

Ključne odredbe ove verzije sporazuma su dosta slične prethodnim verzijama. U tekstu se navodi da se od Ukrajine očekuje da napravi velike ustupke, i po pitanju dijelova svoje teritorije i političkih zahtjeva koje ima Kijev.

Sjedinjene Američke Države traže da se poluostrvo Krim , Lugansk i Donjeck priznaju kao dio teritorije Ruske Federacije

, i priznaju kao dio teritorije Ruske Federacije Proglašava se demilitarizovana zona u Donjecku , granica se povlači na liniji fronta

, granica se povlači na liniji fronta Zaporožje i Herson se dijele "na pola", odnosno prema trenutnoj situaciji na frontu

i se dijele "na pola", odnosno prema trenutnoj situaciji na frontu Povlačenje ruskih trupa iz ostalih dijelova Ukrajine koje su okupirale ruske trupe

iz ostalih dijelova Ukrajine koje su okupirale ruske trupe NATO se NEĆE širiti dalje na istok Evrope i NATO trupe neće biti u Ukrajini

se NEĆE širiti dalje na istok Evrope i NATO trupe neće biti u Ukrajini Ukrajina mora da smanji svoje vojne kapacitete , broj aktivnih profesionalnih vojnika ne smije da bude veći od 800.000

, broj aktivnih profesionalnih vojnika ne smije da bude veći od 800.000 Ukrajina dobija bezbjednosne garancije nalik "Članu 5" NATO pakta - kolektivna odbrana, bilo kakav napad na Ukrajinu tretiraće se kao napad na neku NATO članicu

nalik "Članu 5" NATO pakta - kolektivna odbrana, bilo kakav napad na Ukrajinu tretiraće se kao napad na neku NATO članicu Izbori u Ukrajini moraju da se izdrže što prije na predlog američkog predsjednika Donalda Trampa

moraju da se izdrže što prije na predlog američkog predsjednika Donalda Trampa Nuklearna elektrana Zaporožje bi ponovo počela sa radom pod kontrolom Sjedinjenih Država

bi ponovo počela sa radom pod kontrolom Sjedinjenih Država Ukrajina bi postala članica Evropske unije 1. januara 2027. godine

1. januara 2027. godine Ruska zamrznuta sredstva bi djelimično bila iskorišćena na obnovu Ukrajine, dok bi preostali dio sredstava bio iskorišćen za projekte kojim bi koordinisao rusko-američki investicioni fond

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.