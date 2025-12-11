logo
Procurila konačna verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini? Sve o širenju NATO, ruskim milionima i razmjeni teritorija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Procurila nova verzija američkog prijedloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini, navodno je ovo konačna verzija.

konačna verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini Izvor: HMP-Berlin/miss.cabul/Chip Somodevilla/Shutterstock

Ukrajinski list "ZN.UA" objavio je tekst u kom se navodi da sadrži odredbe posljednje verzije američkog prijedloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini. Sve je počelo sa predlogom od 28 tačaka koji je odmah revidiran i skraćen na 19 tačaka zbog protesta Ukrajine, a ovo je sada verzija koja navodno predstavlja zvaničan dokument i stav Sjedinjenih Američkih Država.

Sve odredbe ove verzije raspoređene su u četiri dokumenta koji se nadovezuju jedan na drugi i zajedno navodno čine finalni prijedlog sporazuma. Dokumenti su poređani na sledeći način:

  1. Sporazum Ukrajine, Ruske Federacije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država - 20 tačaka
  2. Okvirne bezbjednosne garancije za Ukrajinu - tri tačke
  3. Obaveze Sjedinjenih Američkih Država prema NATO - četiri tačke
  4. Sporazum između Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država - 12 tačaka

U tekstu ukrajinskog lista se naglašava da sam dokument više liči na "koncept", a ne na ozbiljan međunarodni ugovor. Autor teksta čak ironično navodi da mu liči da je "tekst sastavljen na salveti golf kluba u Majamiju tokom pauze između rundi" aludirajući na američkog predsjednika Donalda Trampa koji je ljubitelj golfa i ima luksuznu vilu Mar-a-Lago na Floridi u Sjedinjenim Državama u kojoj često boravi.

Kako glasi verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini koja je navodno konačna?

Ključne odredbe ove verzije sporazuma su dosta slične prethodnim verzijama. U tekstu se navodi da se od Ukrajine očekuje da napravi velike ustupke, i po pitanju dijelova svoje teritorije i političkih zahtjeva koje ima Kijev.

  • Sjedinjene Američke Države traže da se poluostrvo Krim, Lugansk i Donjeck priznaju kao dio teritorije Ruske Federacije
  • Proglašava se demilitarizovana zona u Donjecku, granica se povlači na liniji fronta
  • Zaporožje i Herson se dijele "na pola", odnosno prema trenutnoj situaciji na frontu
  • Povlačenje ruskih trupa iz ostalih dijelova Ukrajine koje su okupirale ruske trupe
  • NATO se NEĆE širiti dalje na istok Evrope i NATO trupe neće biti u Ukrajini
  • Ukrajina mora da smanji svoje vojne kapacitete, broj aktivnih profesionalnih vojnika ne smije da bude veći od 800.000
  • Ukrajina dobija bezbjednosne garancije nalik "Članu 5" NATO pakta - kolektivna odbrana, bilo kakav napad na Ukrajinu tretiraće se kao napad na neku NATO članicu
  • Izbori u Ukrajini moraju da se izdrže što prije na predlog američkog predsjednika Donalda Trampa
  • Nuklearna elektrana Zaporožje bi ponovo počela sa radom pod kontrolom Sjedinjenih Država
  • Ukrajina bi postala članica Evropske unije 1. januara 2027. godine
  • Ruska zamrznuta sredstva bi djelimično bila iskorišćena na obnovu Ukrajine, dok bi preostali dio sredstava bio iskorišćen za projekte kojim bi koordinisao rusko-američki investicioni fond

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.

