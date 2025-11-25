Milanović upozorava: Ukrajina mora sama odlučiti o miru, ne smiju je usmjeravati strani lideri

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nazvao je sotonskim i nemoralnim djelovanje zapadnih zvaničnika koji savjetuju Ukrajinu da ne treba da prihvati mirovni plan koji nude američki predsjednik Donald Tramp i Rusija.

Izvor: Furkan Abdula / AFP / Profimedia

"To je dijabolično, to je sotonski, da ne kažem nemoralno. Odakle meni pravo da nekome savjetujem - nemoj da pristaneš na to, nego nastavi da gineš", rekao je Milanović novinarima u Zagrebu.

Milanović je naglasio da bilo ko od ljudi koji o tome govore, poput šefova većine evropskih država, nema nikakvog uticaja, ali ih to ne sprečava da govore i siju neku vrstu haosa.

"Da li je to njihova populacija? Da li neko ima zemaljsko i božansko pravo da tu odluku donosi bez Ukrajinaca? Neka oni odluče, ali sa strane da sufliram da nikako ne smije da prihvati ono što nudi Trump i Rusija, koja je cijena za to?", rekao je Milanović.

On je ponovio da je rat u Ukrajini "proksi" /posrednički/ rat između Vašingtona i Moskve, te da će se riješiti isključivo njihovim dogovorom.

Milanović je naveo da je sa jedne strane NATO, termonuklearni savez koji se na prilično arogantan i seljački način širi već godinama, a sa druge Rusija, kako kaže, opasna termonuklearna sila koja cijelo vrijeme na to upozorava.

"Oni onda moralizuju i dijele savjete /ukrajinskom predsjedniku Vladimiru/ Zelenskom, koji se 2022. godine u Istanbulu i prije toga u Minsku htio dogovoriti sa Rusima. Međutim, u tome su ga spriječili agenti haosa, koji su ga podsticali na borbu i uvjeravali ga da će ga podržavati dokle god bude potrebno dok nisu promijenili mišljenje", rekao je Milanović.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je ranije danas rekao da Trampov plan ide u pravom smjeru, ali da postoje aspekti koje treba poboljšati kako bi bio prihvatljiv za Ukrajinu i Evropu.

Početna verzija američkog plana izazvala je protivljenje Ukrajine, Francuske, Britanije, NJemačke i Italije, čiji predstavnici su se u nedjelju okupili u Ženevi kako bi spriječili dogovor o miru, prenose hrvatski mediji.