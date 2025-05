Milanović: "Nijedna država neće više ući u EU, možda samo Crna Gora, sve druge obmanjuju"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da se države obmanjuju da će postati članice EU u koju više niko neće ući, osim možda još Crne Gore.

Izvor: Furkan Abdula / AFP / Profimedia

"Države se obmanjuju lažnim obećanjima da će postati članice EU ne bi li se postigli neki ustupci", izjavio je Milanović.

On je dodao da se od drugih očekuje da svoju spoljnu politiku podrede interesima Unije, a to je obračun s Moskvom, kao što se to čini s Gruzijom, koja ima snažan privredni rast zahvaljujući geografskom položaju.

Ocijenio je da EU više nije sila kakvom se smatra, a da su glavni igrači na svjetskoj sceni SAD i Kina.

Prema njegovim riječima, Evropa više nema resursa, nije lider u inovacijama i znanju, prenose hrvatski mediji.

On je dodao da je uspjeh EU u tome što je spriječila sukobe i teritorijalne ambicije između članica, bez obzira što se tu i tamo nešto rasplamsa.

Govoreći o članu 5 NATO-a koji je nastao 1949. godine i koji se rukovodi principom "svi za jednoga, jedan za sve", Milanović je rekao da je presudan dio teksta da će "članice NATO-a reagovati na adekvatan način u zavisnosti od procjene, uključujući i vojnu silu".

Milanović je naveo da će se Hrvatska solidarno ponašati u okviru vojnog saveza, ali do neke granice.

SRNA