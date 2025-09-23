Milanović u Njujorku: Predsjednik Hrvatske kritikovao evropske lidere i upozorio na moguće konflikte

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u Njujorku da živimo u teškim vremenima i da je bezbjednosna arhitektura svijeta razbijena.

Izvor: Profimedia

"Vrijeme u kojem danas živimo nije zabilježeno, depresivno je i nije dobro. Ljudi koji su na čelnim pozicijama, posebno u Evropi, rade jako loš posao i uopšte nisu dorasli tom zadatku. Neke stvari su nerješive, a način na koji se rješavaju dovodi do daljeg antagonizma i moguće do rata", izjavio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u nedjelju uveče u Njujorku, na prijemu za Hrvate koji žive i rade u tom gradu i na istočnoj obali SAD-a.

Upoređujući vreme Hladnog rata i današnje prilike, Milanović je podsjetio da je tada bilo izuzetno teško i da je bilo potrebno mnogo koncentracije da različiti ljudi sednu i razgovaraju o važnim pitanjima.

"Posljednjih dvadeset godina je sve razbijeno, bezbednosna arhitektura svijeta, posebno zapadnog svijeta i severne hemisfere, više ne postoji“, rekao je i dodao da danas „živimo u teškim vremenima“ i da zato „moramo gledati sebe, svoj posao i svoje interese te gledati da ne stršimo previše u savezima u kojima smo – NATO-u i Evropskoj uniji."

Govoreći o stanju u EU i ulozi Hrvatske, Milanović je naglasio:

"Nažalost, stvari baš i ne funkcionišu onako kako su trebale funkcionisati. Tu ne mislim na privremene i povremene plasmane novca koji dolaze u Hrvatsku za, uglavnom, neproduktivne projekte i stvari koje Hrvatsku neće učiniti tehnološkom silom i neće učiniti bogatijom državom. Ali, bolje da i toga ima jer kada stane, imaćemo nove ozbiljne izazove. Hrvatska danas mora biti lojalna savezima u kojima je članica i mora poštovati obaveze koje je preuzela, ali isto tako nikada ne sme dopustiti da nas se uvuče u kombinacije i avanture koje nismo krojili jer to nije solidarnost. To od nas niko ne može tražiti i neće dobiti, što se mene tiče."

Osvrćući se na rat u Gazi, Milanović je izjavio:

"Mi se možemo zalagati za priznanje Palestine. Kažu da to neće puno promeniti. Pa i neće, ali neke stvari se trebaju rješiti da bi se moglo ići dalje. Svijet neće biti bolji i ljepši, uvek će biti bremenit krizama, defektima, nedostacima i tome se moramo prilagoditi."

Susret Milanovića i njegove supruge Sanje Musić Milanović s Hrvatima u Njujorku održan je uoči njegovog učešća na 80. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje počinje danas. Milanovićev govor u UN-u predviđen je za srijedu, a danas će prisustvovati Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i sprovođenju dvodržavnog rješenja.

(Nova/MONDO)