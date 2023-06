Putin pokazao prvi sporazum s Ukrajinom: Nikad nismo odbili saradnju

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je, na sastanku sa liderima i predstavnicima misije afričkih zemalja u Sankt Peterburgu, pokazao parafirani nacrt ugovora sa Ukrajinom, koji je pripremljen u martu 2022. godine u Istanbulu.

Izvor: Profimedia

"Nismo se složili sa ukrajinskom stranom da će ovaj ugovor biti povjerljiv, ali ga nikada nismo ni predstavili, ni komentarisali. Nacrt ugovora je parafirao šef pregovaračke grupe iz Kijeva, evo njegovog potpisa", rekao je Putin, stavljajući dokument na uvid predstavnicima afričke misije, prenio je Tas.

Putin je istakao da se to zove Ugovor o trajnoj neutralnosti i garancijama za bezbjednost Ukrajine.

"Radi se o garancijama o kojima je govorio predsednik Južnoafričke Republike Siril Ramaposa, koje su navedene u 18 tačaka i tiču se oružanih snaga i drugih stvari, sve je precizirano - do vojne opreme i osoblja", kazao je Putin.

On je naveo da su, u skladu sa tim dogovorima, ruske trupe povučene iz područja oko Kijeva, ali su "ukrajinske vlasti, kako to obično rade njihovi vlasnici, sve to bacile na smetlište istorije“.

"Gdje su sada garancije da neće i dalje odbijati i druge sporazume, ali čak i u ovim uslovima, mi nikada nismo odbili da pregovaramo", istakao je Putin.

Zaglavlje dokumenta koji je pokazao Putin ukazuje da se radi o nacrtu od 15. aprila 2022. godine.

U stavu 1 člana 1 se navodi da se "Ukrajina obavezuje da će održati svoju trajnu neutralnost, koja je proglašena i sadržana u Ustavu Ukrajine“.

Sljedeći paragraf navodi da države garanti priznaju, poštuju i garantuju status Ukrajine kao trajno neutralne države i obavezuju se da obezbijede poštovanje tog statusa na međunarodnom nivou.

Zauzvrat, Ukrajina se "obavezuje da neće sprovoditi aktivnosti koje bi bile u suprotnosti sa međunarodno-pravnim statusom stalne neutralnosti“, navodi se u stavu 3 prvog člana.

Spisak zemalja garanta dat je u preambuli ugovora, a među njima su Velika Britanija, Kina, Rusija, SAD i Francuska.

Prema preambuli, Ugovor o trajnoj neutralnosti i bezbjednosnim garancijama Ukrajine trebalo je da potpišu zemlje garanti, kao i Rusija i Ukrajina.

U tekstu se potom navodi da su potpisnici uvjereni da je obezbjeđenje na međunarodno-pravnom nivou "trajne neutralnosti Ukrajine dio dugoročnog cilja održavanja mira i bezbjednosti, uključujući na regionalnom nivou“.

U Istanbulu je 29. marta 2022. godine održana još jedna runda pregovora, nakon koje je šef ruske delegacije rekao da je Moskva prvi put dobila od Kijeva principe mogućeg budućeg sporazuma fiksiran na papiru.

Naveo je da on, između ostalog, sadrži obaveze o neutralnom, vanblokovskom statusu Ukrajine i njeno odbijanje da na svojoj teritoriji razmešta stranu vojsku i oružje, uključujući nuklearno.

Poslije toga su ruske trupe na kijevskom i černigovskom pravcu povučene, da bi se potom pregovori prekinuli i Kijev je odustao od svega što je dogovoreno i parafirano u Istanbulu, rekao je Putin.

(FoNet)