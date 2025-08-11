Moskva: Trojka i Kvinta zastrašuju javnost nepostojećom ruskom prijetnjom

Rusija će nastaviti da sprovodi Dejtonski sporazum, dok, kako navodi ruska Ambasada u BiH, učesnici sastanka Trojke i Kvinte “zastrašuju javnost izmišljenom ruskom prijetnjom”.

Rusija će nastaviti da djeluje s ciljem stroge implementacije Dejtonskog sporazuma, dok učesnici okupljanja, kao što je današnji sastanak predstavnike "trojke" sa ambasadorima zemalja Kvinte, zastrašuju javnost ruskom prijetnjom koju su izmislili, saopšteno je iz ruske Ambasade u BiH.

Kako je navedeno, taj sastanak podsjeća na staru izreku "tražiti u tamnoj sobi crnu mačku, posebno ako je nema tamo".

"Izgleda da učesnici takvih okupljanja zastrašuju sami sebe i javnost ruskom prijetnjom koju su sami izmislili. Rusija kao stalna članica Savjeta bezbjednosti UN i jedan od garanata Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH će i dalje djelovati u cilju njegove stroge implementacije", naveli su iz Ambasade Rusije.

Napomenuto je da Rusija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom ima ne samo pravo, već i obavezu da ukazuje na njegovo kršenje, što će i dalje raditi odgovorno i transparentno.

"Polazimo od toga da je glavni generator nestabilnosti i prijetnja bezbjednosti u BiH je nelegitimni `visoki predstavnik`", naglašeno je u saopštenju.

U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika "trojke" sa ambasadorima zemalja Kvinte zbog, kako su naveli učesnici sastanka, navodnih prijetnji od Rusije.

