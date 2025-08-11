logo
Bubić dobio odluku CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku 2

Bubić dobio odluku CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku

Autor Dušan Volaš
2

Goran Bubić, Advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, potvrdio je da je jutros preuzeo odluku CIK-a o oduzimanju mandata njegovom klijentu

Goran Bubić Izvor: Srna

Bubić je za ATV rekao da će sutra predati žalbu na tu odluku. Nakon predavanja žalbe on će se obratiti javnosti.

Podsjećamo, CIK BiH donio je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku nakon što je Apelaciono odjeljenje potvrdilo prvostepenu presudu zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita kojeg vlasti RS ne priznaju za visokog predstavnika u BiH.

Dodiku je izrečena kazna zatvora od jedne godine i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

Advokatski tim predsjednika Srpske je nakon toga najavio apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti ovakve odluke Suda BiH i zatražio odlaganje izvršenja presude do odluke Ustavnog suda.

Dodik griješi jer misli da radikalizacijom, pljuvanjem po Bošnjacima, najavom sukoba ili referenduma o nezavisnosti dobija političke poene, naprotiv, gubi mnogo i nek se sjeti u ono vrijeme kad su Krajisnik i Karadzić tako pričali da je on došao na vlast totalno drugom pričom, a tek danas od bilo kakve najave sukoba narod se ježi a Dodik pretjeruje i sam sebe totalno izbacuje iz igre čak i svog kandidata na izborima

S jedne strane Dodikovi pravnici priznaju svaki organ BiH i svaku odluku, i on učestvuje u postupcima. Sa druge strane Dodik donosi zakone o nevaženju odluka tih organa. Mimo Dodikovih nonsensa nema nikakvog suvislog plana koji će popraviti odnose u BiH, pojačati investicije i stabilizovati RS

