Bubić dobio odluku CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku

Goran Bubić, Advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, potvrdio je da je jutros preuzeo odluku CIK-a o oduzimanju mandata njegovom klijentu
Bubić je za ATV rekao da će sutra predati žalbu na tu odluku. Nakon predavanja žalbe on će se obratiti javnosti.
Podsjećamo, CIK BiH donio je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku nakon što je Apelaciono odjeljenje potvrdilo prvostepenu presudu zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita kojeg vlasti RS ne priznaju za visokog predstavnika u BiH.
Dodiku je izrečena kazna zatvora od jedne godine i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.
Advokatski tim predsjednika Srpske je nakon toga najavio apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti ovakve odluke Suda BiH i zatražio odlaganje izvršenja presude do odluke Ustavnog suda.