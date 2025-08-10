logo
Dodik: Krajnja faza političke borbe za Republiku Srpsku

Autor mondo.ba
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Republika Srpska u završnici svoje političke borbe i političkog puta.

Dodik: Krajnja faza političke borbe za Republiku Srpsku

"Ili će se Republika Srpska dovoljno distancirati od Sarajeva u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo ili Republike Srpske zaista neće biti", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su ranije visoki predstavnici smjenjivali zvaničnike u Republici Srpskoj, te provodili mnoga bespravna i vanustavna nedjela.

"Međutim, sada se sve prebacuje na redovne sudove, koji u objašnjenju svega ovoga što se meni dešava, pišu da je visoki predstavnik dio ustavnog poretka, što je notorna laž i čime prave osnov za sljedeću priču", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je ukazao na ključni problem, da se aktom nekog nižeg organa ruši Ustav putem redovnih sudova.

On je naveo da su na djelu kontinuirana nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine, ističući da su krivci za to uvijek isti, politički motivisani Bošnjaci, koji su kompaktni u tome da Republici Srpskoj naprave što veće probleme.

"Republika Srpska je za njih sinonim za zlo. Jasno je da je ovdje obračun muslimana sa nama hrišćanima i da su osjetili gubitak bivše američke strukture, te su ubrzali tu priču", naveo je Dodik.

SRNA

